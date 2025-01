Kijktips voor het weekend: Tulsa King, Bandidos, Nightsleeper, FBI en meer

© Paramount+ / SkyShowtime

Na het weekend ook veel tv-premières op Net5, met de prequel NCIS: Origins, plus nieuwe seizoenen van NCIS, Grey's Anatomy, Chicago Fire en Elsbeth.

Bandidos S02 (vrijdag 03/01 Netflix) Mexicaanse avonturenserie waarin Miguel en Lilí aan het hoofd staan van een dievenbende. Lilí wordt ditmaal door een oude bekende gedwongen op zoek te gaan naar een kostbare diamant, om zo de levens van haar vrienden te redden.

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl (vrijdag 03/01 Netflix) Britse animatiefilm over uitvinder Wallace (Ben Whitehead) en zijn trouwe viervoeter Gromit. De hond moet zijn baas beschermen tegen een door hemzelf uitgevonden 'slimme' tuinkabouter. Bekijk de trailer.

Umjolo: My Beginning, My End! (vrijdag 03/01 Netflix) Nieuw deel in de anthologie van de Zuid-Afrikaanse Umjolo-films. Het romantische drama volgt de jonge Mayi, die begint te twijfelen aan haar aanstaande huwelijk wanneer ze een erg charmante saxofonist ontmoet.

Love Is Blind: Germany (vrijdag 03/01 Netflix) Duitse versie van de realityshow waarin een sociaal experiment wordt ondernomen: verschillende single mannen en vrouwen die op zoek zijn naar liefde moeten zich eerst verloven voordat ze elkaar in het echt mogen zien.

Selling the City (vrijdag 03/01 Netflix) Amerikaanse realityserie over makelaars die elke dag miljoenendeals sluiten in New York, terwijl ze voor de nodige drama zorgen. Voor hun werk in en rond de Big Apple is het ook erg belangrijk om de juiste connecties te hebben.

Tulsa King (vrijdag 03/01 Veronica) Misdaadserie van Terry Winter (The Sopranos) over een gangster van de oude stempel (Sylvester Stallone) die na 25 jaar weer vrijkomt uit de gevangenis en door zijn baas verbannen wordt naar Tulsa in Oklahoma. Bekijk de trailer.

Joan (vrijdag 03/01 NPO 2) Op ware feiten gebaseerde misdaadserie over Joan Hannington (Sophie Turner), die zich in de jaren tachtig ontpopt tot crimineel meesterbrein. Nu staat ze bekend als één van de beruchtste diamantdieven in de Britse geschiedenis. Bekijk de trailer.

Vera S13 (zaterdag 04/01 NPO 2) Britse misdaadserie met Brenda Blethyn als detective-inspecteur Vera Stanhope. De dertiende reeks markeert de terugkeer van acteur David Leon als DI Joe Ashworth, die voor het laatst te zien was in het vierde seizoen. Bekijk de trailer.

Nightsleeper (zaterdag 04/01 NPO 3) Britse thrillerserie waarin een nachttrein plots onder controle komt te staan van een hacker. Een agent (Joe Cole uit Peaky Blinders) en de directeur van het National Cyber Security Centre zoeken samen naar een oplossing. Bekijk de trailer.

Rizzoli & Isles (zaterdag 04/01 Net5) De misdaadserie over detective Jane Rizzoli (Angie Harmon) en medisch onderzoeker Maura Isles (Sasha Alexander), die werkzaam zijn in de stad Boston, gaat op herhaling met elk weekend een dubbele aflevering. Bekijk de trailer.

FBI (zondag 05/01 Veronica) Elke zondagavond is vanaf nu weer FBI-avond bij Veronica. Er wordt gestart met de première van het zesde seizoen van FBI: Most Wanted, gevolgd door het zevende seizoen van FBI en dan seizoen vier van FBI: International. Lees hier meer.

When the Stars Gossip (zondag 05/01 Netflix) Romantische dramaserie uit Zuid-Korea, over een astronaut en een ruimtetoerist afkomstig uit verschillende werelden. Ze kunnen niet goed met elkaar overweg en hebben verschillende missies, maar vallen toch voor elkaar.

He Went That Way (zondag 05/01 SkyShowtime) Misdaadfilm waarin dierentrainer Jim Goodwin (Zachary Quinto), vergezeld door zijn chimpansee, een man (Jacob Elordi) oppikt die later een seriemoordenaar zou blijken te zijn. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Black Widow (zondag 05/01 SkyShowtime) Driedelige documentaire over het onderzoek naar Dena Thompson, die bij de Britse politie bekendstond als de Black Widow. Twintig jaar lang wist Thompson talloze mannen op te lichten, met uiteindelijk ook moord tot gevolg.

Tom Jones (maandag 06/01 NPO 2) Historische dramaserie van de maker van Vanity Fair. De in armoede opgegroeide Tom (Solly McLeod) valt voor de rijke Sophia (Sophie Wilde), maar hun beide families proberen de jonge geliefden uit elkaar te houden. Bekijk de trailer.

NCIS S22 (maandag 06/01 Net5) Drama over een eenheid die misdrijven onderzoekt binnen de Amerikaanse marine. In de première van het seizoen gaat het team van rechercheurs terwijl er een gijzeling aan de gang is op zoek naar een vermiste undercover-agent. Lees hier meer.

NCIS: Origins (maandag 06/01 Net5) Spin-off van NCIS over een jonge Leroy Jethro Gibbs (Austin Stowell) in de jaren negentig. Mark Harmon, die van 2002 tot 2021 gestalte gaf aan Gibbs in het originele NCIS, is in deze prequel-serie te horen als voice-over. Lees hier meer.

Return to Paradise (maandag 06/01 BBC First) Spin-off-serie van Death in Paradise over een detective uit Londen die terugkeert naar haar thuisland Australië en daar geconfronteerd wordt met de mensen die ze er destijds achterliet, inclusief haar verloofde. Bekijk de trailer.

The Breakthrough (dinsdag 07/01 Netflix) Zweedse true-crime-serie over een schokkende dubbele moord die na zestien jaar nog altijd niet is opgelost, waarna een rechercheur en een gynaecoloog de handen ineenslaan om alsnog een laatste poging te wagen. Lees hier meer.

Jerry Springer: Fights, Camera, Action (dinsdag 07/01 Netflix) Documentaire over de opkomst van de Jerry Springer Show in de jaren negentig. De met talloze opstootjes gevulde daytime talkshow groeide in handen van Jerry Springer destijds uit tot ‘must-see-trash-tv’.

Gabriel Iglesias: Legend of Fluffy (dinsdag 07/01 Netflix) Komische special van Gabriel Iglesias, die ook bekend is van zijn sitcom Mr. Iglesias. In de show praat hij onder meer over de onverwachte situaties in het leven, het doorbreken van stereotypen en woninginbraken.

Grey’s Anatomy S21 (dinsdag 07/01 Net5) Dramaserie over het medisch personeel van een ziekenhuis in Seattle. In de première bemoeit Catherine Fox (Debbie Allen) zich in negatieve zin met het alzheimer-onderzoek van Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo). Bekijk de trailer.

Chicago Fire S11 (dinsdag 07/01 Net5) Dramaserie over brandweerlieden en hulpverleners in Chicago. In de première wordt de huwelijksreis van Stella (Miranda Rae Mayo) en Kelly (Taylor Kinney) verstoord door een gevaarlijk figuur uit hun verleden. Bekijk de trailer.

Elsbeth S02 (woensdag 08/01 Net5) Spin-off van The Good Wife waarin Elsbeth Tascioni (Carrie Preston) zich na haar carrière als advocaat in Chicago heeft gevestigd in New York, waar ze haar unieke kijk op misdaad nu gebruikt om de politie te helpen. Bekijk de trailer.

Fake Profile S02 (woensdag 08/01 Netflix) Colombiaanse dramaserie waarin een vrouw via een datingapp haar droomprins gevonden denkt te hebben. Er volgt een idyllische romance, maar kan een relatie standhouden te midden van alle leugens en zelfs dodelijke plannen?

Subteran (woensdag 08/01 Netflix) Misdaadserie over een jonge moeder wiens verloofde om het leven werd gebracht door een bende misdadigers uit Boekarest. Dan krijgt ze de kans om wraak te nemen. Subteran is de allereerste Netflix-serie die afkomstig is uit Roemenië.

Hound’s Hill (woensdag 08/01 Netflix) Poolse thrillerserie over een schrijver die beroemd werd met een boek over een moord die gepleegd werd in het stadje waar hij opgroeide. Als iemand hem tracht te chanteren, moet hij zijn verleden onder ogen zien. Bekijk de trailer.

I Am A Killer S06 (woensdag 08/01 Netflix) Britse documentaireserie waarin verschillende gevangenen die ooit voor moord ter dood veroordeeld werden voor de camera verschijnen om hun verhaal te doen. Ze vertellen in hun eigen woorden over de misdaden die ze pleegden.

Dubai Bling S03 (woensdag 08/01 Netflix) Realityserie over de levensstijl van enkele zeer welvarende mensen in het Midden-Oosten. Ze reizen de hele wereld rond in privéjets, geven de meest decadente feesten in exclusieve clubs en dossen zich uit in enorm dure kleding.

American Primeval (donderdag 09/01 Netflix) Westernserie die zich afspeelt in 1857 en draait om het ontstaan van het Amerikaanse Westen, waar iedereen vecht voor een eigen stuk land. Van de schrijver van The Revenant en de regisseur van Patriots Day. Bekijk de trailer.

The Upshaws S06 (donderdag 09/01 Netflix) Komische serie over de perikelen binnen de familie Upshaw, met Mike Epps als vader Bennie en Kim Fields als moeder Regina. Wanda Sykes (tevens de medebedenker van de sitcom) is te zien als Bennie’s cynische schoonzus.

Asura (donderdag 09/01 Netflix) Japanse dramaserie van de regisseur van Shoplifters. Het verhaal speelt zich af aan het einde van de jaren zeventig, wanneer vier zussen de affaire van hun oude vader ontdekken, waarna er bij iedereen opgekropte emoties naar boven komen.

I Am Ilary (donderdag 09/01 Netflix) Documentaire over het leven en de carrière van tv-presentatrice en fotomodel Ilary Blasi. Na haar scheiding van voetballer Francesco Totti zoekt ze de juiste balans tussen haar persoonlijke groei, carrière en nieuwe romantische perikelen.

Pandore S02 (donderdag 09/01 NPO 3) Frans-Belgische thrillerserie waarin Claire (Anne Coesens) nu werkt als zelfstandige advocaat. Ze verdedigt een klokkenluider, terwijl ze tevens in aanvaring komt met de inmiddels minister geworden Mark van Dyck. Bekijk de trailer.

Marriage (donderdag 09/01 NPO Plus) Britse dramaserie met Sean Bean (Time) en Nicola Walker (Annika) als een stel dat na bijna dertig jaar huwelijk zo ongeveer alle ups en downs die inherent zijn aan een langdurig partnerschap wel heeft meegemaakt. Bekijk de trailer.

Sons of Ecstacy (donderdag 09/01 HBO Max) Misdaadfilm die draait om de xtc-handel in Arizona in de jaren negentig. Een Britse effectenmakelaar neemt het op tegen de zoon van een beruchte maffioso uit New York, met een dodelijke strijd om een drugimperium als gevolg.