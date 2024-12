The Breakthrough: Zweedse misdaadserie komt in januari naar Netflix

Netflix heeft voor volgend jaar een nieuwe Zweedse misdaadserie gereedstaan: vanaf dinsdag 7 januari kun je bij de vod-dienst kijken naar de true-crime-serie The Breakthrough (ook bekend als Genombrottet). In de cast zien we twee bekende namen: Peter Eggers uit Snabba Cash en Mattias Nordkvist uit Deliver Me. Het verhaal draait om een schokkende dubbele moord die na zestien jaar nog altijd niet is opgelost, waarna een detective en een gynaecoloog de handen ineenslaan om nog een laatste poging te wagen. De misdaadserie is gebaseerd op het boek The Breakthrough: How the genealogist solved the double murder in Linköping, waarvoor auteurs Anna Bodin and Peter Sjölund de zaak, die bekend zou komen te staan als het op één na grootste moordonderzoek in de Zweedse geschiedenis, nader onderzochten. De tv-bewerking was in handen van Oskar Söderlund (The Dark Heart, Rebecka Martinsson, Greyzone) en Lisa Siwe (Modus, The Bridge) tekende voor de regie. De reeks bestaat in totaal uit vier afleveringen.