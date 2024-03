Missie en identiteit

WAAR STAAN WE VOOR

BNNVARA is een onafhankelijke, ideële mediaorganisatie die zich inzet voor een open, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.

WAAR GAAN WE VOOR

We hebben een wereld voor ogen met gelijke kansen voor iedereen. Een duurzame, inclusieve samenleving waarin iedereen deelt in de welvaart en het plezier. Met nieuwsgierigheid naar de ander en met begrip voor elkaar.

WAT DOEN WE

Wij maken content die ertoe doet. Nieuwe, inclusieve en waardevolle verhalen die mensen raken en verandering teweeg brengen. Wij maken dingen bespreekbaar, doorbreken taboes en willen de waarheid boven tafel krijgen. We jagen discussies aan en gaan door totdat er iets verandert. De vorm waarin we dat doen wordt bepaald door de inhoud. Op een manier die ontroert, verrijkt, verrast, laat lachen en aan het denken zet. Met hoor en wederhoor waar het journalistiek betreft. En op het randje waar het kan, ook als dat soms schuurt. Onze kwaliteit is hoog, onze drempel laag.

ERKENNINGSAANVRAAG