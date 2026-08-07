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Wij zijn voor een open, rechtvaardig en gelijkwaardig Nederland.
Afbeelding van Kan je verslaafd raken aan pijnstillers?
Kan je verslaafd raken aan pijnstillers?
Afbeelding van Het dertigersdilemma van Stefanie van Leersum (36): ‘Ik kies nu veel bewuster’
Het dertigersdilemma van Stefanie van Leersum (36): ‘Ik kies nu veel bewuster’
Afbeelding van Wat is peptide? En heb jij het écht nodig?
Wat is peptide? En heb jij het écht nodig?

Programma's

Chaira Koops: ‘Vrouwen leren dat hun lichaam nooit helemaal van henzelf is’
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theme-iconGender
Chaira Koops: ‘Vrouwen leren dat hun lichaam nooit helemaal van henzelf is’
07-08-2026Chaira Koops
Hoe is het nu met de Au Pairs uit seizoen 8?
Hoe is het nu met de Au Pairs uit seizoen 8?
05-08-2026Dana de Vlieger
Het is nog nooit zo goed gegaan met ons. Waarom zijn we dan toch zo bang?
theme-iconAchtergrond
Het is nog nooit zo goed gegaan met ons. Waarom zijn we dan toch zo bang?
04-08-2026Redactie BNNVARA
Hitteberoerte: waarom overlijden hardlopers soms tijdens een marathon?
theme-iconLijf
Hitteberoerte: waarom overlijden hardlopers soms tijdens een marathon?
03-08-2026Redactie BNNVARA
Op vakantie met de trein: hoe eenvoudig is dat?
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theme-iconDuurzaam leven
Op vakantie met de trein: hoe eenvoudig is dat?
01-08-2026Carolien Ronde
Eloise van Oranje is een queer ally: 'Ik wil mensen wakker schudden'
theme-iconLHBTQIA+
Eloise van Oranje is een queer ally: 'Ik wil mensen wakker schudden'
31-07-2026Redactie BNNVARA
Amal Maatoug: 'Lezen is hot'
theme-iconAchtergrond
Amal Maatoug: 'Lezen is hot'
31-07-2026Amal Maatoug
Tammie (30) zoekt een vriendje: ‘Verdienen transgenders zoals ik liefde?’
theme-iconMentaal
Tammie (30) zoekt een vriendje: ‘Verdienen transgenders zoals ik liefde?’
30-07-2026Isabel Borrias
Jesse Klaver is een queer ally: 'Dit is de tijd om op te staan'
theme-iconLHBTQIA+
Jesse Klaver is een queer ally: 'Dit is de tijd om op te staan'
29-07-2026Redactie BNNVARA
Waarom worden trans vrouwen zo vaak het doelwit van haat?
theme-iconLHBTQIA+
Waarom worden trans vrouwen zo vaak het doelwit van haat?
28-07-2026Redactie BNNVARA
Michael (22) overleed, na een afterparty, in de Groningse gracht: 'Hij was een sociale kameleon' | Van de Wereld
theme-iconDrugs
Michael (22) overleed, na een afterparty, in de Groningse gracht: 'Hij was een sociale kameleon' | Van de Wereld
27-07-2026Sven van Herk

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