Wzgórze Psów: Poolse thrillerserie verschijnt in januari op Netflix

Vanaf woensdag 8 januari kun je op Netflix kijken naar de nieuwe Poolse serie Wzgórze Psów. In de thriller keert Mikolaj Glowacki na vele jaren afwezigheid weer terug naar het stadje Zybork waar hij opgroeide. Glowacki had ooit verslavingsproblemen, maar is inmiddels een beroemde schrijver die populair werd met een boek over een moord die twintig jaar eerder in Zybork werd gepleegd. Wanneer een onbekend figuur hem probeert te chanteren, wordt hij geconfronteerd met zijn verleden. Ondertussen duikt zijn vrouw Justyna, die werkzaam is als journalist, in een onderzoek naar lokale corruptie. Ook Tomasz Glowacki, de vader van Mikolaj, is een invloedrijke activist die strijdt tegen corruptie en de plannen van de lokale overheid om het plaatsje tegen de wil van de burgers in te transformeren. De serie is gebaseerd op een boek van Jakub Zulczyk, die tevens het boek schreef dat de basis vormde voor de recente Netflix-serie Feedback.