Elsbeth: seizoen 2 gaat in januari van start op Net5

Het tweede seizoen van de serie Elsbeth is vanaf 8 januari elke woensdag te zien op Net5. Het komische drama is een spin-off van The Good Wife, waarin de eigenzinnige Elsbeth Tascioni (Carrie Preston uit True Blood) zich na haar carrière als advocaat in Chicago heeft gevestigd in New York, waar ze haar unieke kijk op misdaad gebruikt om de politie te ondersteunen. Carra Patterson keert in het tweede seizoen weer terug als Elsbeths collega/vriendin Kaya Blanke en Wendell Pierce is opnieuw te zien als politiebaas Charles Wagner. In de première van de reeks wordt er een man vermoord na een operavoorstelling. Elsbeth vermoedt dat de moordenaar een obsessieve opera-fan is, die zich tijdens de voorstelling stoorde aan overlast vanuit het publiek. Preston liet eerder weten dat het tweede seizoen twintig afleveringen zal krijgen. Elsbeth werd ontwikkeld door Robert en Michelle King, die ook bekend zijn van de serie Evil met Katja Herbers.