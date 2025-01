Joan S01: fatalistisch misdaaddrama

We kennen actrice Sophie Turner als de ijskoningin die langzaam toch een beetje ontdooide uit Game of Thrones . In Joan laat ze zich ook van twee kanten zien. Turner speelt Joan O’Connell-Hannington, een jonge vrouw die in het Londen van 1985 vastzit in een gewelddadig huwelijk. Haar echtgenoot is een sullige, maar venijnige dief. Joan draagt de zorg voor hun dochter Kelly (Mia Millichamp-Long) alleen. Ze is een trotse moeder, maar ze kampt ook met allerlei twijfels. Op een gegeven moment verlaat ze haar huwelijk, maar kan ze zichzelf en haar dochter niet bedruipen.

De serie is gebaseerd op Joan Hanningtons autobiografie I Am What I Am: The True Story of Britain’s Most Notorious Jewel Thief en laat zich met recht omschrijven als een kroniek van de jaren tachtig. Met geprononceerde kostuums, hairspray en popnummers van Chris Isaak en Wham!. Met in het centrum Turner, wiens personage, nadat ze een juwelierszaak betreedt om eens rond te kijken, ineens haar accent verandert in dat van een chique Londenaar. De serie gaat ook om façades ophouden, en daar was Joan en is Turner zeer goed in.