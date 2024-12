Nightsleeper: thrillerserie van de BBC gaat in januari van start bij de NPO

Eerder dit jaar ging de Britse thrillerserie Nightsleeper van start bij BBC One en de reeks heeft inmiddels ook een Nederlandse premièredatum: vanaf zaterdag 4 januari zie je elke week een dubbele aflevering van de zesdelige reeks op NPO 3. Daarnaast is de eerste aflevering vanaf 26 december al te streamen via NPO Plus. Nightsleeper speelt zich af in real time en volgt een aantal passagiers in een nachtelijke trein van Glasgow naar Londen. Wanneer de trein onder controle komt te staan van een hacker moeten de passagiers vrezen voor hun leven, terwijl een agentschap probeert het voertuig tot stilstand te brengen. Ondertussen ontstaat het vermoeden dat één van de passagiers met de hacker samenwerkt, waardoor ook de mensen aan boord elkaar niet meer vertrouwen. Joe Cole (Peaky Blinders) speelt een agent die zich buiten diensttijd in de trein bevindt en verder zijn onder anderen Alexandra Roach (Viewpoint), Sharon Small (The Inspector Lynley Mysteries) en James Cosmo (Game of Thrones) te zien.