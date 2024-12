American Primeval: trailer voor Netflix-serie van The Revenant-scenarist

Vanaf donderdag 9 januari kun je op Netflix kijken naar de nieuwe miniserie American Primeval. De reeks speelt zich af in het jaar 1857 en draait om het ontstaan van het Amerikaanse Westen, waarbij cultuur, religie en gemeenschap op gewelddadige wijze met elkaar in botsing komen, terwijl iedereen vecht voor een eigen stukje land. De cast bestaat uit onder meer Taylor Kitsch (Painkiller), Betty Gilpin (Glow), Dane DeHaan (ZeroZeroZero), Saura Lightfoot-Leon (Masters of the Air), Jai Courtney (Jack Reacher) en Shea Whigham (Boardwalk Empire). De western werd bedacht en ontwikkeld door Mark L. Smith, die eerder met Alejandro G. Iñárritu werkte aan het script voor The Revenant. Peter Berg, die eerder met Kitsch werkte aan onder meer Friday Night Lights en Lone Survivor, tekende voor de regie. Het drama bestaat uit zes afleveringen, met elk een speelduur van ongeveer zestig minuten.