VARAgids contact

De VARAgids is het officieel weekblad van Omroepvereniging BNNVARA. VARAgids is een los merk van BNNVARA. Abonnees van de VARAgids ontvangen de gids thuis. Daarnaast is de VARAgids ook los in de winkel te koop.



De programma’s van BNNVARA worden sinds 24 augustus 2017 uitgezonden onder de vlag van het merk BNNVARA. Niet meer in de oude hokjes, maar overal dwars doorheen als één uitgesproken mediamerk. Bij BNNVARA maken we ons hard voor een vrije en sociaal rechtvaardige samenleving waarin iedereen mag meedoen. Met de energie, lef en humor die je gewend bent. En met de programma’s en presentatoren die bij ons passen. We maken programma’s als BOOS, Kassa, Floortje Naar Het Einde Van De Wereld, Zembla, 3 op Reis, Op1 en First Dates.



De verkozen leden die de leden van BNNVARA vertegenwoordigen, werken actief mee aan de koers van de omroep. Sinds 1 september 2018 gebeurt dit vanuit een gezamenlijke Ledenraad BNNVARA. Daardoor kunnen we onze leden nog beter kunnen betrekken bij alles wat BNNVARA maakt. De Ledenraad BNNVARA ziet erop toe dat de waarden van BNN en VARA geborgd zijn en blijven binnen BNNVARA. Vertaald naar nu natuurlijk, want stilstaan is geen optie. Nooit geweest ook. De maatschappelijke mediaorganisatie BNNVARA wil een breed publiek informeren, raken, amuseren en aan het denken zetten. Vanuit onze betrokkenheid en met een positief kritische blik blijven we het publieke debat stimuleren.