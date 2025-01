McDonald & Dodds S04E01-02: een mysterieuze vermissingszaak en een omineuze bluesprofessor Canvas , Serie , Recensie , TV • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© ITV

In het vierde deel van fijnzinnig Brits misdaaddrama reist de camera af naar Mississippi, waar blueslegende Robert Johnson een pact sluit met de duivel.

In de eerste aflevering van het vierde seizoen van McDonald & Dodds stuiten rechercheur Lauren McDonald (Tala Gouveia) en haar trouwe secondant Dodds (Jason Watkins) op twee gelijktijdige mysteries. Tijdens een familiefeest in Bath wordt een onderzoeksjournalist vermoord; in een appartement verderop treffen agenten een vermoorde vrouw aan die al 38 jaar werd vermist. Die twee gebeurtenissen zijn uiteraard het topje van de ijsberg. Met chirurgische precisie gaat het duo opnieuw op zijn doel af. Dat doen ze eveneens in de nog smeuïgere tweede aflevering, die in het teken staat van de blues.

Die aflevering begint met een flashback naar 1932, met blueslegende Robert Johnson die op een omineus kruispunt in de middle of nowhere in Mississippi zijn ziel aan de duivel verkoopt. De rest van de plot speelt zich af in Bath, waar bluesprofessor Clarence Adderly (een fijne gastrol van Hugh Quarshie) acte de présence geeft op een festival. Hij wordt verdacht van twee moorden: een busreiziger is gewurgd; een bluesliefhebber is doodgeslagen. Het laatstgenoemde slachtoffer is een vriend van Dodds, die met veel venijn in zijn ogen op zoek gaat naar de dader. De aflevering is een groot excuus voor scenarist Robert Murphy om zijn voorliefde voor de blues te etaleren.

Dodds' bluesminnende makker lijkt een stand-in voor Murphy, die vast niet vies is van Johnson, Muddy Waters en Lightnin' Hopkins. En Adderly wordt opgevoerd als de duivel die Johnsons ziel lijkt te bezitten. Klinkt allemaal vergezocht en ietwat potsierlijk, maar het werkt wel. De hele aflevering lijkt in de ban van duistere krachten. Maar zoals gewoonlijk in McDonald & Dodds is die duisternis afkomstig van gewone stervelingen, die uit rancune handelen. Dat ziet Dodds allemaal een stuk eerder dan de kijker. Let vooral op de speurder, voor wie het ditmaal dus een persoonlijke aangelegenheid is.