Tulsa King: serie van SkyShowtime gaat in januari van start bij Veronica

Beide seizoenen van Tulsa King zijn nu beschikbaar bij SkyShowtime, maar het eerste seizoen van de misdaadserie gaat volgend jaar tevens van start op de reguliere televisie: vanaf 3 januari zie je elke vrijdag een aflevering bij Veronica. Tulsa King volgt Dwight 'The General' Manfredi (Sylvester Stallone), een gangster van de oude stempel die net 25 jaar heeft doorgebracht in de gevangenis, zonder zijn collega's erbij te lappen voor strafvermindering. Na zijn terugkeer wordt hij echter door zijn superieuren verbannen naar Tulsa, waar hij de opdracht heeft om een nieuw misdaadimperium op te bouwen. Zijn nieuwe handlangers in Tulsa worden gespeeld door onder anderen Martin Starr (Freaks and Geeks), Jay Will (Rob Peace) en Garrett Hedlund (Four Brothers). Andrea Savage (I'm Sorry) speelt een ATF-agente die Manfredi moet onderzoeken maar zich ook ontpopt als zijn love interest. Tulsa King werd bedacht door Taylor Sheridan (Yellowstone, Landman), die scenarist Terence Winter (The Sopranos, The Wolf of Wall Street) aanstelde als showrunner.