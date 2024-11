NCIS: Origins: serie over jonge Leroy Jethro Gibbs start in januari bij Net5

De nieuwe serie NCIS: Origins, die in oktober van dit jaar van start ging op de Amerikaanse televisie, is in Nederland vanaf maandag 6 januari wekelijks te zien op Net5. De serie is een spin-off van NCIS en volgt een jonge Leroy Jethro Gibbs (Austin Stowell) aan het begin van de jaren negentig. Mark Harmon, die van 2002 tot 2021 gestalte gaf aan Gibbs in de originele serie, is in de prequel te horen als verteller. In Origins zien we hoe de jonge Gibbs bij de marine komt te werken in het team van agent Mike Franks (hier gespeeld door Kyle Schmid), waar hij als nieuwkomer flink aan de bak moet om zijn plek te bemachtigen. De serie werd ontwikkeld door Gina Lucita Monreal en David J. North, die ook beiden werkten aan de originele serie met Harmon. Niels Arden Oplev (bekend van onder meer de originele Zweedse verfilming van The Girl with the Dragon Tattoo) regisseerde de eerste aflevering van het in totaal achttien afleveringen tellende eerste seizoen.