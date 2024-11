Vera: dertiende seizoen gaat in januari van start bij de NPO

Op 21 december kun je bij de NPO kijken naar de Vera Christmas Special en enkele weken later gaat op zaterdag 4 januari ook het dertiende seizoen van de Britse misdaadserie van start op NPO 2 en NPO Start. Verder zijn alle afleveringen (drie stuks in totaal) vanaf donderdag 19 december al online te streamen via NPO Plus. Brenda Blethyn geef in Vera gestalte aan de in Northumberland werkzame detective-inspecteur Vera Stanhope. De zaken in het dertiende seizoen omvatten een jonge man die is doodgereden, het stoffelijk overschot van een zwakke vrouw dat wordt aangetroffen bij een spoorweg, en de eigenaar van een frietkraam die dood gevonden wordt in zijn eigen vriezer. De dertiende reeks markeert de terugkeer van acteur David Leon als (toen DS en nu DI) Joe Ashworth, die voor het laatst te zien was in het vierde seizoen. Er is tevens een veertiende en laatste seizoen van de misdaadserie in de maak.