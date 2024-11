Grey's Anatomy: seizoen 21 is vanaf dinsdag 7 januari te zien op Net5

Het 21ste seizoen van Grey's Anatomy, dat in september van start ging op de Amerikaanse televisie, heeft nu ook een Nederlandse premièredatum: vanaf 7 januari zie je elke dinsdag een nieuwe aflevering op Net5. In de première van het 21ste seizoen blijft Catherine (Debbie Allen, die de aflevering ook regisseerde) zich in negatieve zin bemoeien met het alzheimer-onderzoek van Meredith (Ellen Pompeo) en Amelia (Caterina Scorsone). Verder vallen er gewonden tijdens een protest tegen het huidige klimaatbeleid en wordt Miranda (Chandra Wilson) geconfronteerd met iemand uit haar verleden. Jason George (Station 19) keert in het 21ste seizoen weer terug als Dr. Ben Warren en ook maakt Sophia Bush (Chicago PD) in de nieuwe reeks haar debuut als Dr. Cass Beckman. Het 21ste seizoen van Grey's Anatomy bestaat naar verluidt uit achttien afleveringen. Pompeo zal in minstens zeven van de nieuwe episodes te zien zijn.