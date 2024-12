Marriage: BBC-serie met Sean Bean en Nicola Walker komt naar de NPO

Het Britse relatiedrama Marriage verschijnt volgende maand bij de NPO: vanaf maandag 13 januari is de vierdelige reeks doordeweeks te zien op NPO 2 en NPO Start. Daarnaast zijn alle afleveringen van donderdag 9 januari al te streamen op NPO Plus. De hoofdrollen in Marriage zijn voor Nicola Walker (Annika) en Sean Bean (Time), die gestalte geven aan het koppel Emma en Ian. Het stel is al bijna dertig jaar getrouwd en heeft in die tijd zo'n beetje alle ups en downs die inherent zijn aan een langdurig partnerschap wel meegemaakt. Chantelle Alle (We Are Lady Parts) is te zien als hun geadopteerde dochter Jessica, die in de eerste aflevering samen met haar manipulatieve vriend Adam (Jack Holden) blijft eten. Verder zijn ook Henry Lloyd-Hughes en James Bolam te zien. De serie werd geschreven en geregisseerd door Stefan Golaszewski, die eerder verantwoordelijk was voor de BAFTA-winnende sitcoms Him & Her en Mum.