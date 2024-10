Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl verschijnt in januari op Netflix

De nieuwe Wallace & Gromit-animatiefilm (getiteld Vengeance Most Fowl) is vanaf vrijdag 3 januari te zien op Netflix. Het wordt de eerste avondvullende film rond het Britse duo sinds The Curse of the Were-Rabbit uit 2005. In Vengeance Most Fowl vermoedt Gromit dat zijn baasje te afhankelijk is geworden van zijn uitvindingen. Hij lijkt zowaar gelijk te krijgen als Wallace een 'slimme' tuinkabouter uitvindt, die een eigen wil blijkt te ontwikkelen. Wanneer er mogelijk een schimmig figuur uit het verleden achter de schermen aan de touwtjes trekt, moet Gromit alles op alles zetten om Wallace te beschermen. Ben Whitehead is weer te horen als Wallace en Peter Kay keerde voor het vervolg terug als inspecteur Mackintosh. Reece Shearsmith sprak de stem in van de tuinkabouter. De film werd geregisseerd door viervoudig Oscarwinnaar - en Wallace & Gromit-bedenker - Nick Park, in samenwerking met Merlin Crossingham. Park werkte samen met Mark Burton (The Curse of the Were-Rabbit) aan het script.