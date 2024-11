Tom Jones: historische dramaserie komt in januari naar de NPO

Momenteel kun je op televisie wekelijks kijken naar Belgravia: The Next Chapter, maar ook voor begin volgend jaar heeft de NPO een historische dramaserie klaarstaan: vanaf maandag 6 januari zie je elke doordeweekse dag een nieuwe aflevering van Tom Jones op NPO 2 en NPO Start. Ook verschijnen alle afleveringen op 2 januari bij NPO Plus. Het met romantiek en humor gevulde Tom Jones is een tv-bewerking van het door Henry Fielding geschreven The History of Tom Jones, A Foundling uit 1749 en volgt de in armoede opgegroeide Tom Jones (Solly McLeod), die valt voor de rijke Sophia Western (Sophie Wilde). Hun families zien een relatie tussen de twee echter niet zitten en proberen de geliefden uit elkaar te houden. Hannah Waddingham (Emmy-winnaar voor Ted Lasso) vertolkt een bijrol. Tom Jones werd geschreven door Gwyneth Hughes (Mr Bates vs The Post Office), die eerder ook het kostuumdrama Vanity Fair maakte.