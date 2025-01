Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met The Breakthrough

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Bandidos S02 (vrijdag 03/01 Netflix) Mexicaanse avonturenserie waarin Miguel en Lilí aan het hoofd staan van een dievenbende. Lilí wordt ditmaal door een oude bekende gedwongen op zoek te gaan naar een kostbare diamant, om zo de levens van haar vrienden te redden.

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl (vrijdag 03/01 Netflix) Britse animatiefilm over uitvinder Wallace (Ben Whitehead) en zijn trouwe viervoeter Gromit. De hond moet zijn baas beschermen tegen een door hemzelf uitgevonden 'slimme' tuinkabouter. Bekijk de trailer.

Umjolo: My Beginning, My End! (vrijdag 03/01 Netflix) Nieuw deel in de anthologie van de Zuid-Afrikaanse Umjolo-films. Het romantische drama volgt de jonge Mayi, die begint te twijfelen aan haar aanstaande huwelijk wanneer ze een erg charmante saxofonist ontmoet.

Love Is Blind: Germany (vrijdag 03/01 Netflix) Duitse versie van de realityshow waarin een sociaal experiment wordt ondernomen: verschillende single mannen en vrouwen die op zoek zijn naar liefde moeten zich eerst verloven voordat ze elkaar in het echt mogen zien.

Selling the City (vrijdag 03/01 Netflix) Amerikaanse realityserie over makelaars die elke dag miljoenendeals sluiten in New York, terwijl ze voor de nodige drama zorgen. Voor hun werk in en rond de Big Apple is het ook erg belangrijk om de juiste connecties te hebben.

When the Stars Gossip (zondag 05/01 Netflix) Romantische dramaserie uit Zuid-Korea, over een astronaut en een ruimtetoerist afkomstig uit verschillende werelden. Ze kunnen niet goed met elkaar overweg en hebben verschillende missies, maar vallen toch voor elkaar.

Na het weekend...

The Breakthrough (dinsdag 07/01 Netflix) Zweedse true-crime-serie over een schokkende dubbele moord die na zestien jaar nog altijd niet is opgelost, waarna een rechercheur en een gynaecoloog de handen ineenslaan om alsnog een laatste poging te wagen. Lees hier meer.

Jerry Springer: Fights, Camera, Action (dinsdag 07/01 Netflix) Documentaire over de opkomst van de Jerry Springer Show in de jaren negentig. De met talloze opstootjes gevulde daytime talkshow groeide in handen van Jerry Springer destijds uit tot ‘must-see-trash-tv’.

Gabriel Iglesias: Legend of Fluffy (dinsdag 07/01 Netflix) Komische special van Gabriel Iglesias, die ook bekend is van zijn sitcom Mr. Iglesias. In de show praat hij onder meer over de onverwachte situaties in het leven, het doorbreken van stereotypen en woninginbraken.

Fake Profile S02 (woensdag 08/01 Netflix) Colombiaanse dramaserie waarin een vrouw via een datingapp haar droomprins gevonden denkt te hebben. Er volgt een idyllische romance, maar kan een relatie standhouden te midden van alle leugens en zelfs dodelijke plannen?

Subteran (woensdag 08/01 Netflix) Misdaadserie over een jonge moeder wiens verloofde om het leven werd gebracht door een bende misdadigers uit Boekarest. Dan krijgt ze de kans om wraak te nemen. Subteran is de allereerste Netflix-serie die afkomstig is uit Roemenië.

Hound’s Hill (woensdag 08/01 Netflix) Poolse thrillerserie over een schrijver die beroemd werd met een boek over een moord die gepleegd werd in het stadje waar hij opgroeide. Als iemand hem tracht te chanteren, moet hij zijn verleden onder ogen zien. Bekijk de trailer.

I Am A Killer S06 (woensdag 08/01 Netflix) Britse documentaireserie waarin verschillende gevangenen die ooit voor moord ter dood veroordeeld werden voor de camera verschijnen om hun verhaal te doen. Ze vertellen in hun eigen woorden over de misdaden die ze pleegden.

Dubai Bling S03 (woensdag 08/01 Netflix) Realityserie over de levensstijl van enkele zeer welvarende mensen in het Midden-Oosten. Ze reizen de hele wereld rond in privéjets, geven de meest decadente feesten in exclusieve clubs en dossen zich uit in enorm dure kleding.

American Primeval (donderdag 09/01 Netflix) Westernserie die zich afspeelt in 1857 en draait om het ontstaan van het Amerikaanse Westen, waar iedereen vecht voor een eigen stuk land. Van de schrijver van The Revenant en de regisseur van Patriots Day. Bekijk de trailer.

The Upshaws S06 (donderdag 09/01 Netflix) Komische serie over de perikelen binnen de familie Upshaw, met Mike Epps als vader Bennie en Kim Fields als moeder Regina. Wanda Sykes (tevens de medebedenker van de sitcom) is te zien als Bennie’s cynische schoonzus.

Asura (donderdag 09/01 Netflix) Japanse dramaserie van de regisseur van Shoplifters. Het verhaal speelt zich af aan het einde van de jaren zeventig, wanneer vier zussen de affaire van hun oude vader ontdekken, waarna er bij iedereen opgekropte emoties naar boven komen.