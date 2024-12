Return to Paradise: spin-off van Death in Paradise start in januari bij BBC First

De Britse misdaadserie Death in Paradise kreeg een Australische spin-off-serie getiteld Return to Paradise en deze is in Nederland vanaf maandag 6 januari te zien bij BBC First. Anna Samson (Dead Lucky) vertolkt de hoofdrol als de in Londen werkzame rechercheur Mackenzie Clarke. Als Clarke wordt beschuldigd van geknoei met bewijsmateriaal, moet ze noodgedwongen terug naar haar geboortestad Dolphin Cove in Australië. Zes jaar geleden vluchtte ze daar weg, waarbij ze haar ex-verloofde Glenn (Tai Hara uit Colin from Accounts) aan het altaar liet staan. Mackenzie wordt in Dolphin Cove daarom inmiddels met argusogen aangekeken, en dus moet ze extra haar best doen om haar collega's bij de politie te overtuigen van haar kunnen. Lloyd Griffith (Ted Lasso) speelt haar nieuwe politiepartner en Catherine McClements (Ms Fisher’s Modern Murder Mysteries) is te zien als haar baas - en tevens moeder van de als forensisch patholoog werkende Glenn. Return to Paradise is na Beyond Paradise de tweede spin-off van Death in Paradise.