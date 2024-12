Pandore: tweede seizoen gaat in januari van start bij de NPO

De politieke thriller Pandore keert volgend jaar terug met een tweede seizoen: vanaf 9 januari is de nieuwe reeks elke donderdag te zien op NPO 3 en NPO Start. Vanaf die datum is de complete serie (zes afleveringen met elk een speelduur van ongeveer vijftig minuten) ook te streamen op NPO Plus. Het tweede seizoen pakt de draad twee jaar na de finale van het eerste seizoen weer op. Claire (Anne Coesens) is nu een zelfstandige advocate en verdedigt de jonge klokkenluider Alix, die de wantoestanden binnen het bedrijf GAÏ_APP heeft aangekaart. Ook neemt ze het op voor Hélène in de echtscheidingsprocedure tegen Mark (Yoann Blanc), die inmiddels minister van Justitie is. Claire wil Mark laten boeten voor zijn daden en ze stort zich met hart en ziel op de twee zaken, waarbij de wonden van het eerdere seizoen weer worden opengereten. Ze jaagt haar idealen van rechtvaardigheid tot het bittere einde na en twijfelt niet om het legitieme boven het legale te laten prevaleren, zelfs als dat betekent dat ze zichzelf daarbij in gevaar brengt.