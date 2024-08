Kijktips voor het weekend: The Frog, The Great Escaper, Pachinko en meer

Verder gaan komende dinsdag het tweede seizoen van Sullivan's Crossing en het eerste seizoen van The Resident van start op televisie bij Net5.

The Frog (vrijdag 23/08 Netflix) Koreaanse thriller over de eigenaar van een klein pension in de bossen. Zijn vreedzame leven wordt op een dag in de zomer volledig overhoop gehaald door de verschijning van een enigmatische en mysterieuze vrouw. Bekijk de trailer.

Incoming (vrijdag 23/08 Netflix) Komische coming-of-age-film van twee van de schrijvers van It’s Alway’s Sunny in Philadelphia. De tienerkomedie volgt vier jongens in de brugklas die ineens de kans krijgen om een voor oudere leerlingen bedoeld feest bij te wonen.

Tòkunbò (vrijdag 23/08 Netflix) Misdaadfilm uit Afrika over een voormalig autosmokkelaar die de taak heeft de dochter van een overheidsfunctionaris af te leveren bij haar ontvoerder. Hij heeft daarvoor drie uur de tijd, en anders zal zijn gezin de gevolgen ondervinden.

The Great Escaper (vrijdag 23/08 Netflix) Komische dramafilm uit 2023, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Michael Caine speelt een 90-jarige oorlogsveteraan die besluit uit zijn verzorgingstehuis te ‘ontsnappen’, om de herdenking van D-Day bij te kunnen wonen.

Mocro Maffia: Taxi (vrijdag 23/08 Videoland) Korte film waarin Taxi (Iliass Ojja) zich nu bevindt in Marokko. Daar leeft hij op gespannen voet met zijn schoonfamilie, terwijl hij met gevaar voor eigen leven een nieuwe drugshandel probeert op te zetten. Bekijk de trailer.

The Thaw S02 (vrijdag 23/08 HBO Max) Poolse misdaadserie waarin het lijk van een jonge vrouw uit het water wordt gevist. Ze blijkt net bevallen te zijn van een baby van wie elk spoor ontbreekt. Een jonge agente die rouwt om de dood van haar vader onderzoekt de zaak.

The Supremes at Earl's All-You-Can-Eat (vrijdag 23/08 Disney+) Dramafilm waarin drie vriendinnen die bekendstaan als The Supremes jarenlang lief en leed met elkaar delen. De drie hoofdrollen worden vertolkt door Uzo Aduba, Aunjanue Ellis-Taylor en Sanaa Lathan.

Pachinko S02 (vrijdag 23/08 Apple TV+) Epische dramaserie over vier generaties van een Koreaanse familie, die door de jaren heen hun plek op de wereld proberen te vinden. De serie werd gebaseerd op het gelijknamige boek van de Koreaans-Amerikaanse Min Jin Lee.

The Reunion (zaterdag 24/08 NPO 2) Thrillerserie waarin Thomas (Ioan Gruffudd uit Liar) een mysterieuze uitnodiging ontvangt voor de reünie van zijn middelbare school. Samen met een aantal vrienden wordt hij geconfronteerd met een oude tragedie. Lees de recensie.

Scream VI (zondag 25/08 Netflix) Horrorfilm uit 2023, waarin de overlevenden uit de vorige Scream verhuisd zijn naar New York. Ze proberen daar hun levens weer op te pakken, maar al snel duikt Ghostface weer op. Eerste film in de reeks zonder actrice Neve Campbell.

Ferry (zondag 25/08 VRT 1) Misdaadfilm die dient als prequel op Undercover. We zien xtc-producent Ferry (Frank Lammers) als een jonge crimineel in Amsterdam, die uiteindelijk noodgedwongen terugvlucht naar Brabant. Een vervolg is in de maak. Lees de recensie.

Evil S02 (maandag 26/08 Star Channel) Horrorserie van de makers van The Good Wife, waarin een psychologe (Katja Herbers) namens de kerk bovennatuurlijke fenomenen moet onderzoeken en beoordelen. Elke maandag een dubbele aflevering. Lees de recensie.

The Way Home (maandag 26/08 RTL 8) Familiedrama waarin Kat met haar tienerdochter noodgedwongen intrekt bij haar moeder (Andie MacDowell). Als de dochter op de boerderij van grootmoeder in de vijver valt, gebeurt er iets bovennatuurlijks. Bekijk de trailer.

Gilmore Girls (maandag 26/08 Net5) Komische dramaserie over de vrij tumultueuze relatie tussen Lorelai Gilmore (Lauren Graham) en haar erg eigenzinnige tienerdochter Rory (Alexis Bledel). Het eerste seizoen is telkens in de vooravond op tv te zien. Lees hier meer.

City of God: The Fight Rages On (maandag 26/08 HBO Max) Zesdelig tv-vervolg op de Braziliaanse dramafilm City of God (2002). Fotojournalist Rocket (Alexandre Rodrigues) reist terug naar de door criminaliteit geteisterde wijk waar hij opgroeide. Bekijk de trailer.

Andrew Tate: Icon or Toxic? (maandag 26/08 HBO Max) Documentaire waarin experts hun licht laten schijnen op de controversiële influencer Andrew Tate. Uit dezelfde docu-reeks verschijnen vandaag eveneens documentaires over Levi Belfield en de Grindr Killer.

Adam Sandler: Love You (dinsdag 27/08 Netflix) De films van Adam Sandler worden vaak afgebrand in de pers, maar zijn laatste stand-up-special 100% Fresh kreeg goede kritieken. De komiek komt nu met een opvolger, wederom voorzien van zowel grappen als liedjes.

Untold: Sign Stealer (dinsdag 27/08 Netflix) Volgende documentaire in de Untold-serie van Netflix. Ditmaal wordt er ingezoomd op Connor Stalions, die voor het eerst vertelt over de beschuldigingen rond het schandaal in Michigan omtrent het stelen van football-signalen.

Sullivan’s Crossing S02 (dinsdag 27/08 Net5) Romantische dramaserie van de producenten van Virgin River, over een neurochirurg (Morgan Kohan) die in Boston in de problemen komt met de wet en terugkeert naar het Canadese dorp waar ze opgroeide. Lees hier meer.

The Resident (dinsdag 27/08 Net5) Ziekenhuisdrama met Matt Czuchry als de eigenzinnige dokter Conrad Hawkins, die de jonge coassistent Devon Pravesh (Manish Dayal) onder zijn hoede neemt. Ook Emily VanCamp (Revenge) speelt in rol in de serie. Lees hier meer.

The Famous Five (dinsdag 27/08 BBC First) Tv-bewerking van de boekenreeks over vier jonge speurders en hun hond, die samen mysteries oplossen en allerlei gevaren trotseren. De nieuwe versie wordt geproduceerd door de Deense filmmaker Nicolas Winding Refn.

Only Murders in the Building S04 (dinsdag 27/08 Disney+) Komisch moordmysterie over drie mensen (Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez) die samen een true-crime-podcast beginnen. In dit seizoen wil Hollywood hun podcast gaan verfilmen. Bekijk de trailer.

Untamed Royals (woensdag 28/08 Netflix) Mexicaanse misdaadfilm waarin de kinderen van een rijke elite misdaden plegen. Deze misdaden, die escaleren van onschuldig kattenkwaad tot ernstige vergrijpen, hebben heel veel chaos tot gevolg, maar niet voor de jongeren zelf.

Worst Ex Ever (woensdag 28/08 Netflix) Documentaireserie van de producenten van Worst Roommate Ever, die eerder werd uitgesteld maar alsnog op Netflix verschijnt. De focus ligt nu op schimmige ex-geliefden, die door ooggetuigenverklaringen ontmaskerd worden.

Kaos (donderdag 29/08 Netflix) Humoristische fantasyserie met een zwartkomische blik op de Griekse mythologie. Jeff Goldblum speelt de steeds paranoïder wordende oppergod Zeus en ook Janet McTeer, David Thewlis en Cliff Curtis spelen goden. Bekijk de trailer.

Killing Eve (donderdag 29/08 Netflix) Zwartkomische thrillerserie waarin overheidswerker Eve Polastri (Sandra Oh) op het spoor komt van een vreemde huurmoordenaar (Jodie Comer), waarna er een wederzijdse obsessie ontstaat tussen de twee vrouwen. Bekijk de trailer.

IC 814: The Kandahar Hijack (donderdag 29/08 Netflix) Waargebeurde thrillerserie uit India, die zich afspeelt aan boord van een vlucht van Kathmandu naar New Delhi. De vlucht zou ontaarden in een zeven dagen durende gijzeling hoog in de lucht. Bekijk de trailer.

Chastity High (donderdag 29/08 Netflix) Romantische dramaserie die zich afspeelt op een elitaire school in Japan waar relaties tussen leerlingen verboden zijn en iedereen die zich daar niet aan houdt weg wordt gestuurd. Een leerling helpt haar klasgenoten voor wat geld.

Represent S02 (donderdag 29/08 Netflix) Franse komedieserie over een lanterfanter uit de banlieues van Parijs die plotseling naar voren wordt geschoven als presidentskandidaat. Kan hij uitgroeien tot nationale volksheld en echte politieke veranderingen teweegbrengen?

Terminator: Zero (donderdag 29/08 Netflix) Animatieserie die zich afspeelt in de wereld van de Terminator-films. In het Japan van de jaren negentig werkt een wetenschapper aan een AI die moet concurreren met Skynet. Timothy Olyphant is te horen als een terminator.

Face to Face S03 (donderdag 29/08 NPO Plus) Deense thrillerserie waarin nu ondernemer en CEO Holger Lang (Lars Mikkelsen) centraal staat. Hij onderzoekt de moord op zijn eigen dochter en vermoedt dat haar broer (Pilou Asbæk) erbij betrokken is. Lees de recensie.