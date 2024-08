Gilmore Girls: eerste seizoen gaat in augustus van start op Net5

De serie Gilmore Girls gaat op herhaling bij Net5: vanaf maandag 26 augustus is het komische drama weer in de vooravond te zien, samen met de Australische soapseries Home and Away en Neighbours. Gilmore Girls speelt zich af in het stadje Stars Hollow en draait om de hobbelige relatie tussen Lorelai Gilmore (Lauren Graham) en haar eigenzinnige tienerdochter Rory (Alexis Bledel). In het eerste seizoen keert Lorelai zich met veel tegenzin tot haar ouders, omdat ze Rory's collegegeld niet kan betalen. Gilmore Girls markeerde tevens de televisiedoorbraak van Melissa McCarthy, die gestalte geeft aan Lorelai's vriendin Sookie St. James. Gilmore Girls was gedurende zeven seizoenen goed voor ruimt 150 afleveringen en kreeg in 2016 ook nog een vierdelige vervolg getiteld Gilmore Girls: A Year in the Life. De serie werd bedacht door Amy Sherman-Palladino, die onlangs nog The Marvelous Mrs. Maisel maakte voor Amazon Prime Video.