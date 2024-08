Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met Killing Eve

© BBC America / Sid Gentle Films

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

The Frog (vrijdag 23/08 Netflix) Koreaanse thriller over de eigenaar van een klein pension in de bossen. Zijn vreedzame leven wordt op een dag in de zomer volledig overhoop gehaald door de verschijning van een enigmatische en mysterieuze vrouw. Bekijk de trailer.

Incoming (vrijdag 23/08 Netflix) Komische coming-of-age-film van twee van de schrijvers van It’s Alway’s Sunny in Philadelphia. De tienerkomedie volgt vier jongens in de brugklas die ineens de kans krijgen om een voor oudere leerlingen bedoeld feest bij te wonen.

Tòkunbò (vrijdag 23/08 Netflix) Misdaadfilm uit Afrika over een voormalig autosmokkelaar die de taak heeft de dochter van een overheidsfunctionaris af te leveren bij haar ontvoerder. Hij heeft daarvoor drie uur de tijd, en anders zal zijn gezin de gevolgen ondervinden.

The Great Escaper (vrijdag 23/08 Netflix) Komische dramafilm uit 2023, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Michael Caine speelt een 90-jarige oorlogsveteraan die besluit uit zijn verzorgingstehuis te ‘ontsnappen’, om de herdenking van D-Day bij te kunnen wonen.

Scream VI (zondag 25/08 Netflix) Horrorfilm uit 2023, waarin de overlevenden uit de vorige Scream verhuisd zijn naar New York. Ze proberen daar hun levens weer op te pakken, maar al snel duikt Ghostface weer op. Eerste film in de reeks zonder actrice Neve Campbell.

Na het weekend...

Adam Sandler: Love You (dinsdag 27/08 Netflix) De films van Adam Sandler worden vaak afgebrand in de pers, maar zijn laatste stand-up-special 100% Fresh kreeg goede kritieken. De komiek komt nu met een opvolger, wederom voorzien van zowel grappen als liedjes.

Untold: Sign Stealer (dinsdag 27/08 Netflix) Volgende documentaire in de Untold-serie van Netflix. Ditmaal wordt er ingezoomd op Connor Stalions, die voor het eerst vertelt over de beschuldigingen rond het schandaal in Michigan omtrent het stelen van football-signalen.

Untamed Royals (woensdag 28/08 Netflix) Mexicaanse misdaadfilm waarin de kinderen van een rijke elite misdaden plegen. Deze misdaden, die escaleren van onschuldig kattenkwaad tot ernstige vergrijpen, hebben heel veel chaos tot gevolg, maar niet voor de jongeren zelf.

Worst Ex Ever (woensdag 28/08 Netflix) Documentaireserie van de producenten van Worst Roommate Ever, die eerder werd uitgesteld maar alsnog op Netflix verschijnt. De focus ligt nu op schimmige ex-geliefden, die door ooggetuigenverklaringen ontmaskerd worden.

Kaos (donderdag 29/08 Netflix) Humoristische fantasyserie met een zwartkomische blik op de Griekse mythologie. Jeff Goldblum speelt de steeds paranoïder wordende oppergod Zeus en ook Janet McTeer, David Thewlis en Cliff Curtis spelen goden. Bekijk de trailer.

Killing Eve (donderdag 29/08 Netflix) Zwartkomische thrillerserie waarin overheidswerker Eve Polastri (Sandra Oh) op het spoor komt van een vreemde huurmoordenaar (Jodie Comer), waarna er een wederzijdse obsessie ontstaat tussen de twee vrouwen. Bekijk de trailer.

IC 814: The Kandahar Hijack (donderdag 29/08 Netflix) Waargebeurde thrillerserie uit India, die zich afspeelt aan boord van een vlucht van Kathmandu naar New Delhi. De vlucht zou ontaarden in een zeven dagen durende gijzeling hoog in de lucht. Bekijk de trailer.

Chastity High (donderdag 29/08 Netflix) Romantische dramaserie die zich afspeelt op een elitaire school in Japan waar relaties tussen leerlingen verboden zijn en iedereen die zich daar niet aan houdt weg wordt gestuurd. Een leerling helpt haar klasgenoten voor wat geld.

Represent S02 (donderdag 29/08 Netflix) Franse komedieserie over een lanterfanter uit de banlieues van Parijs die plotseling naar voren wordt geschoven als presidentskandidaat. Kan hij uitgroeien tot nationale volksheld en echte politieke veranderingen teweegbrengen?