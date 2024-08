Pachinko S02E01: knappe intergenerationele verhaallijnen

© Apple TV+

Amerikaans drama dat zich onder meer afspeelt in het Japan van 1945 en 1989, betoont zich in het tweede seizoen opnieuw ambitieus en gedurfd.

Ook in het tweede seizoen van Pachinko wordt voortdurend geschakeld tussen verschillende tijdperken. Ditmaal speelt een deel van het verhaal zich af in het Zuid-Korea en Japan van 1945. In het laatstgenoemde land vreest men, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, een bezetting. Door de Sovjets, of de Amerikanen. Er heerst hongersnood. Koh Hansu (Lee Min-ho) verdient daar geld aan door voedsel te importeren uit Zuid-Korea. De Japanse kwezels met wie hij handelt maken evenwel zijn afkomst, hij is een etnische Koreaan, belachelijk. Maar kijk uit: wie Koh beschimpt kan nog weleens ‘een ledemaat verliezen’, wordt gegrapt.

Sunja (Kim Min-ha), de feitelijke hoofdpersoon uit Pachinko, heeft het in deze periode behoorlijk zwaar. Haar verkoop van kimchi loopt niet erg denderend, en de maagjes van haar zoons rammelen, totdat Koh weer op haar pad komt. Wie het eerste deel zag, weet dat Koh een zoon kreeg met Sunja, waarna hij (hij was al getrouwd met een ander) uit haar leven verdween. Sunja huwde Isak (Steve Sang-Hyun Noh), maar hij werd gearresteerd omdat hij opkwam voor arbeiders en is vermoedelijk achter de tralies gestorven. In deel twee verschijnt Koh weer in Sunja’s leven – of dat een goede ontwikkeling is, is nog maar de vraag.

En Sunja wordt ook door een buurvrouw overreden om van het rechte pad af te wijken door illegale wijn te verkopen. Ruim 45 jaar later, in 1989, kan haar kleinzoon Solomon (Jin Ha) evenmin de verleiding weerstaan. De jongeling zoekt in Tokio investeerders voor een project en vindt een oud-klasgenoot bereid. Als dat plan niet doorgaat ziet Solomon zich genoodzaakt om weer de handen ineen te slaan met de maffia.

Fascinerend aan Pachinko is dat je als kijker kan zien hoe zwaar Solomons voorgangers het hebben gehad: Sunja heeft écht moeten overleven om als Zuid-Koreaan in Japan een beter bestaan op te bouwen. Er ligt een hoop leed ten grondslag aan Solomons leven. Tegelijkertijd herhaalt de geschiedenis zich. En ondanks het feit dat Solomon er twee generaties later een stuk succesvoller voor staat, kruipt het bloed, qua het nemen van financiële risico’s, toch weer waar het niet gaan kan. Ook in het tweede seizoen is dat intergenerationele aspect van het drama weer heel belangrijk. Een gedurfde keuze.