The Lord of the Rings: The Rings of Power: trailer voor tweede seizoen onthuld

Amazon Prime Video onthulde vandaag de officiële trailer voor het tweede seizoen van The Lord of the Rings: The Rings of Power. In de tweede reeks zien we onder meer het Beleg van Eregion, een definitieve slag in J.R.R. Tolkiens geschiedenis van het Tweede Tijdperk van Middle Earth. Het tweede seizoen markeert de start van de oorlog tegen Sauron, waarbij alle personages hun plek moeten zien te vinden in een wereld vol onrust. Scenaristen J.D. Payne en Patrick McKay treden voor het nieuwe seizoen wederom aan als showrunners. De eerste drie afleveringen zijn vanaf donderdag 29 augustus te zien op Prime Video, met daarna elke week een nieuwe aflevering. De seizoensfinale verschijnt vervolgens op 3 oktober. The Lord of the Rings: The Rings of Power is naar verluidt de duurste tv-serie aller tijden. Er wordt ook al gewerkt aan een derde seizoen.