The Frog: Koreaanse thrillerserie komt in augustus naar Netflix

Volgende maand komt er een nieuwe Koreaanse thrillerserie naar Netflix: The Frog gaat op vrijdag 23 augustus bij de vod-dienst in première. De hoofdrol is voor Kim Yun-seok (Noryang: Deadly Sea, Escape from Mogadishu), die gestalte geeft aan Young-ha, de eigenaar van een klein pension in de bossen. Zijn vreedzame leventje wordt op een dag in de zomer ruw verstoord door de komst van een enigmatische vrouw (Ko Min-si). Yoon Kye-sang (The Outlaws) speelt Sang-jun, de eigenaar van een motel die zijn rust eveneens verstoord ziet worden door een mysterieuze gast. Lee Jung-eun (Miss Night and Day) geeft gestalte aan een lokale rechercheur die beide zaken begint te onderzoeken. De thriller werd geregisseerd door Mo Wan-il (The World of The Married).