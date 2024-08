IC 814: The Kandahar Hijack: trailer voor Netflix-serie over vliegtuigkaping

Eerder dit jaar kwam Netflix met een Colombiaanse thriller over een beroemde vliegtuigkaping (The Hijacking of Flight 601) en binnenkort is het de beurt aan het uit India afkomstige IC 814: The Kandahar Hijack, dat ook werd gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het drama speelt zich eind jaren negentig af tijdens een routinevlucht van Kathmandu naar New Delhi, die uit zou monden in een uiteindelijk zeven dagen durende gijzeling hoog in de lucht. In het vliegtuig loopt de spanning steeds hoger op, terwijl de onderhandelaars op de grond de situatie tot een goed einde proberen te brengen. De reeks is een zesdelige tv-bewerking van het boek Flight Into Fear, dat mede werd geschreven door de kapitein van het toestel. Rollen zijn er voor onder meer Naseeruddin Shah, Pankaj Kapur, Vijay Varma, Arvind Swami en Squid Game-acteur Anupam Tripathi.