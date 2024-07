The Way Home: dramaserie met Andie MacDowell komt naar RTL 8

Het familiedrama The Way Home gaat in Nederland binnenkort in première op RTL 8: vanaf 26 augustus zie je elke maandag een dubbele aflevering. In de serie verliest Kat (Chyler Leigh uit Grey's Anatomy) haar baan, terwijl haar tienerdochter Alice (Sadie Laflamme-Snow) op school in de problemen komt. Wanneer Kats huwelijk strandt trekt ze samen met Alice in bij haar moeder Delilah (Andie MacDowell uit Maid), met wie ze al twintig jaar geen contact meer had. Wanneer Alice de boerderij van haar oma verkent valt ze in de vijver, waarna ze plots oog in oog staat met haar moeder als tiener. The Way Home is afkomstig van de makers van de serie Heartland. Het eerste seizoen debuteerde vorig jaar in Amerika op Hallmark Channel, de zender die bekend is van onder meer When Calls the Heart. Dit jaar verscheen ook een tweede seizoen, met nog een derde seizoen ingepland voor 2025.