Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met The Reunion

Detective #24 (vrijdag 23/08 NPO 2) Er is een illegale Syriër vermoord. Ibraahin voelt zich niet langer meer verplicht om Tilda te helpen, maar ze weet hem alsnog over te halen. Er wordt een verdachte gearresteerd, die wordt bijgestaan door een bekende. Lees de recensie .

The Sandhamn Murders S06 (zaterdag 24/08 NPO 3) Er worden stoffelijke resten gevonden van jongeren die dertig jaar geleden verdwenen zijn. Iedereen die toen bij de zaak betrokken was wordt weer ondervraagd; dat geldt ook voor Nora, Henrik en Gisela. Bekijk de trailer .

We Need to Talk About Kevin (zondag 25/08 NPO 2) Keuzefilm van zomergast acteur Pierre Bokma. Een moeder (Tilda Swinton) heeft moeite met haar problematische zoontje, die steeds maar verontrustender gedrag vertoont en uiteindelijk een afschuwelijke daad verricht.