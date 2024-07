City of God: The Fight Rages On: vervolgserie komt in augustus naar HBO Max

De Braziliaanse dramafilm City of God (2002) kreeg een vervolg in de vorm van een zesdelige tv-serie: City of God: The Fight Rages On is hier in Nederland vanaf maandag 26 augustus te zien op HBO Max. De serie pakt de draad twee decennia na de gebeurtenissen in de film weer op en speelt zich af na het jaar 2000. Rocket (opnieuw gespeeld door Alexandre Rodrigues) timmert inmiddels aan de weg als fotojournalist en reist terug naar zijn oude sloppenwijk in Rio de Janeiro, waar hij wil vastleggen hoe de geschillen tussen drugsdealers, agenten, militanten en politici de levens van de lokale inwoners beïnvloeden. Ook blikt hij terug op zijn eigen tijd in de favela. Andere acteurs uit City of God die terugkeren zijn Thiago Martins, Roberta Rodrigues, Sabrina Rosa, Kiko Marques en Edson Oliveira. Fernando Meirelles, coregisseur van de film, treedt aan als producent.