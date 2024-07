The Reunion S01: potsierlijke wendingen maar wél spannend Eén , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© ITV

Een Engelse romanschrijver krijgt een uitnodiging voor een schoolreünie in het Franse Antibes, waar hij 25 jaar eerder betrokken was bij een macaber plot.

Acteur Ioan Gruffudd speelt in The Reunion Thomas Degalais, een succesvolle Engelse romanschrijver met een omineus verleden. In flashbacks is te zien dat hij tijdens zijn schooltijd, zo’n 25 jaar eerder in het Zuid-Franse Antibes, verliefd is op zijn klasgenoot Vinca (Ivanna Sakhno). Degalais zit destijds ook bij Maxime (Grégory Fitoussi) en Manny (Shemss Audat) in de klas, met wie hij bevriend raakt. De vier trekken veel met elkaar op in de idyllische omgeving van Zuid-Frankrijk. Totdat Vinca vermist raakt en de resterende drie elkaar járen niet zien.

Als Degalais in het heden bij een boeksigneersessie ineens wordt aangesproken door een vrouw die nogal veel op Vinca lijkt, kijkt hij verbaasd. Ze nodigt hem uit voor een reünie. Degalais neemt direct contact op met Maxime, die zich heeft opgewerkt tot een succesvol politicus. Er is een probleem: de kelder van de school zal gesloopt worden, en daar ligt nog een geheim verborgen. Maxime sommeert Degalais om de reünie over te slaan; dat levert alleen maar ellende op en hij zal met zijn connecties ervoor zorgen dat de kelder onaangetast blijft. Maar uiteraard weet de Fransman daar niet in te slagen en stapt Degalais wel in het vliegtuig.

© ITV

De plot leunt vervolgens op een reeks aan bij vlagen potsierlijke wendingen. Scenarist Marston Bloom laat de boel vanaf de tweede aflevering al flink uit de bocht gieren met allerlei eigenaardige dwarsverbanden. Uiteraard met als insteek: niets is wat het lijkt. Dat levert wel op dat je de slotakte wil zien. Maar televisie van de buitencategorie is The Reunion ook weer niet.