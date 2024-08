Mocro Maffia: Taxi: de opmaat naar het slotakkoord van een fenomeen

Ook voor de trouwe kijkers van de hitserie biedt de terugblik op het vijfde seizoen een fijne opfrisser over wie er dood is, wie op de vlucht en welke dubbele agenda’s en geheime troeven de belangrijkste spelers nog achter de hand hebben voor het eindspel dat op stapel staat. Maar voor het zover is, krijgen de fans eerst nog een korte film waarin we leren hoe het één van de bijpersonages verging na de cliffhanger – in dit geval de verguisde Taxi (Iliass Ojja).