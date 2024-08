Ferry: wraak, geweld en romantiek Eén , Film , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© NyklyN

In de Undercover-prequel zien we hoe Ferry zijn weg vond naar de xtc-handel én zijn liefje Danielle.

Na een tweede seizoen met weinig Ferry en Danielle, is de film Ferry een cadeautje voor de fans van de serie Undercover. Het actiedrama, met een vleugje romantiek, doet wat het moet doen: het vertelt het oorsprongverhaal van Ferry – de man met twee gezichten – en natuurlijk zien we ook hoe de romance tussen hem en Danielle is ontstaan. Hoewel het plot wat voorspelbaar is, sommige dialogen gekunsteld in elkaar zitten en de film keurig alle boxen van het genre aftikt, zorgen Frank Lammers en Elise Schaap met hun onmiskenbare chemie en lieflijke dynamiek dat de film een plezier is om naar te kijken.

In zijn jeugd leerde Ferry van zijn vader een ‘les’ die hij de rest van zijn leven meeneemt: 'Nooit iemand bedreigen als je 't niet kan afmaken, jongen.' Het is 2006. Ferry (Lammers) is in Amsterdam de rechterhand van Ralph Brink (Huub Stapel). ‘Een warme, volkse man die zorgt voor de mensen van wie hij houdt. Maar als je hem belazert heb je een probleem.’ Brink is dé hasjbaron van de stad, de keizer van het nachtleven en stinkend rijk. En Ferry is de man die de problemen oplost. Meedogenloos, met fataal geweld.

© NyklyN

Als de zoon van Brink ernstig gewond raakt in een gewelddadige overval, moet Ferry de daders vinden en afmaken. De zoektocht brengt hem naar zijn oude thuis, een plek waar hij ooit voor is weggelopen: Brabant. Hij wil zo snel mogelijk de klus klaren en wegwezen uit dat gat. En dat lijkt hem ook te lukken, met hulp van zwager John (Raymond Thiry; Doodstil). Wel moet hij daardoor ook een blik werpen op zijn verleden, met zijn zieke zus Claudia (Monic Hendrickx; Penoza).

© NyklyN

De twee hebben al vijf jaar geen contact en hun eerste ontmoeting resulteert in een heerlijke scheldpartij met woorden als ‘blafkut’ en ‘gore pisvlek’. Maar wat hij niet had kunnen voorzien is dat Brabant zijn hart opwarmt, of eigenlijk vooral Danielle (Schaap), die ontmoet hij op de camping. Samen gaan ze 'op vakantie’ met een pilletje (een trip die heel goed in beeld is gebracht door regisseur Cecilia Verheyden) en het is duidelijk dat ze voor elkaar gemaakt zijn. Danielle ziet niet de moordende carrièrecrimineel, maar een lieverd met een klein hartje.

© NyklyN

Ferry is een man is van weinig woorden. Dat past helemaal bij zijn personage, maar daardoor ontdekken we helaas niet veel over de psyche van de crimineel. De film is desondanks een prima prequel voor de Undercover -fans en een uitnodiging om de serie te gaan kijken (op Netflix, en vanaf zondag 8 september ook te zien op VRT 1) voor de mensen die de serie nog niet zagen.