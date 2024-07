Kaos: serie met Jeff Goldblum verschijnt in augustus op Netflix

Jeff Goldblum (Jurassic Park) geeft in de komische fantasyserie gestalte aan oppergod Zeus, in een rol die in eerste instantie bedoeld was voor Hugh Grant.

De humoristische fantasyserie Kaos is vanaf donderdag 29 augustus te zien op Netflix. De reeks geeft een zwartkomische kijk op de Griekse mythologie, waarbij Jeff Goldblum gestalte geeft aan oppergod Zeus, nadat de eerdere gecaste Hugh Grant de rol moest laten schieten vanwege een te volle agenda. In Kaos ziet Zeus een rimpel op zijn voorhoofd als een teken van zijn naderende ondergang, waarna hij ten prooi valt aan paranoia en neurose. Zijn zorgen blijken terecht: Zeus' voormalige vriend, nu gevangene, Prometheus, smeedt een plan om hem ten val te brengen. Er zijn bijrollen voor onder meer David Thewlis (Landscapers) als Hades, Janet McTeer (Ozark) als Hera en Cliff Curtis (Avatar: The Way of Water) als Poseidon. Verder zijn ook Billie Piper (Scoop) en komiek Suzy Eddie Izzard te zien. De serie werd bedacht en geproduceerd door Charlie Covell, bekend van The End of The F***ing World (nu te zien op Netflix) en het recente Truelove.