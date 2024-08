Killing Eve: Britse thrillerserie komt in augustus naar Netflix

De thrillerserie Killing Eve is vanaf donderdag 29 augustus te zien op Netflix. Volgens Netflix gaat het om meerdere seizoenen, hoewel niet bekend is hoeveel dat er zijn. Het eerste seizoen werd geschreven door Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) en volgt de verveelde overheidswerker Eve Polastri (Sandra Oh) die een saaie kantoorbaan heeft bij veiligheidsdienst MI5. Wanneer ze op het spoor komt van de eigenzinnige huurmoordenaar Villanelle (Jodie Comer) krijgt haar leven een nieuwe impuls en al snel ontstaat er een wederzijdse obsessie tussen de twee vrouwen. Fiona Shaw (Baptiste) speelt Eve's nieuwe leidinggevende en Kim Bodnia (The Bridge) geeft gestalte aan de 'handler' van Villanelle. Killing Eve bestaat uit vier seizoenen, waarbij elk seizoen een andere (vrouwelijke) showrunner kreeg. Zo nam Emerald Fennell (Saltburn) voor het tweede seizoen de rol van hoofdschrijver over van Phoebe Waller-Bridge.