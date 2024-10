Kijktips voor het weekend: Annika, The Jetty, Criminal Minds en meer

© Black Camel Pictures / All3Media International

Verder kun je komende week nog kijken naar de horrorserie Chucky (Netflix en Star Channel) en het nieuwe Nederlandse misdaaddrama Nemesis (Disney+).

Lonely Planet (vrijdag 11/10 Netflix) Romantische dramafilm van regisseur Susannah Grant (Unbelievable), waarin de teruggetrokken schrijver Katherine (Laura Dern) in Marokko een gepassioneerde affaire beleeft met de jongere Owen (Liam Hemsworth). Bekijk de trailer.

Uprising (vrijdag 11/10 Netflix) Historische dramafilm uit Zuid-Korea die zich afspeelt ten tijde van de Joseondynastie. Twee vrienden die ooit samen opgroeiden als meester en knecht komen na de oorlog uiteindelijk lijnrecht tegenover elkaar te staan als rivalen en vijanden.

In her Place (vrijdag 11/10 Netflix) Chileense misdaadfilm over een gerechtsdeskundige die in de ban raakt van schrijfster Maria Caroline Geel, die haar minnares heeft vermoord. Naar verloop van tijd ontstaat er een hechte en zeer bijzondere band tussen de beide vrouwen.

Disclaimer (vrijdag 11/10 Apple TV+) Psychologische thrillerserie van regisseur Alfonso Cuarón (Roma). Cate Blanchett speelt een gerespecteerde onderzoeksjournalist die stuit op een boek waarin een aantal dingen uit haar verleden onthuld worden. Bekijk de trailer.

The Confidante (vrijdag 11/10 HBO Max) Eerste Franse Original van HBO Max, over een vrouw (Laure Calamy) die zich na de aanslagen in Parijs in 2015 aansluit bij een praatgroep voor overlevenden. Haar connectie met de aanslagen blijkt echter anders dan gedacht.

Funny Woman S02 (vrijdag 11/10 SkyShowtime) Komische serie gebaseerd op een boek van Nick Hornby (High Fidelity). Een beautyqueen (Gemma Arterton) verhuist in de jaren zestig naar Londen en krijgt een rol op televisie, waarna ze zich ontwikkelt als komiek.

Harry Wild S03 (vrijdag 11/10 BBC First) Britse misdaadserie waarin de gepensioneerde literatuurprofessor Harriet 'Harry' Wild (Jane Seymour) inmiddels haar eigen detectivebureau is begonnen, waar ze werkt samen met sidekick Fergus (Rohan Nedd). Bekijk de trailer.

A Virtuous Business (zaterdag 12/10 Netflix) Komische dramaserie uit Zuid-Korea, over vier plattelandsvrouwen die op zoek zijn naar een manier om hun leven betekenis te geven. Ze beginnen een bedrijf in producten voor volwassen en starten een reis vol zelfontdekking.

Annika S02 (zaterdag 12/10 NPO 2) Britse misdaadserie over een rechercheur (Nicola Walker) die werkt bij de Maritime Homicide Unit in Glasgow. In de eerste aflevering van de reeks krijgt ze een telefoon met daarop een verontrustend filmpje in handen. Lees de recensie.

The Jetty (zondag 13/10 BBC First) Britse misdaadserie waarin een jonge rechercheur (Jenna Coleman) weer terugkeert naar het aan een meer gelegen dorp waar ze opgroeide. Ze onderzoekt het verband tussen een brandstichting en een oude vermissing. Lees de recensie.

Criminal Minds S17 (zondag 13/10 Veronica) Misdaadserie die sinds zijn terugkeer luistert naar de subtitel Evolution. De tv-reeks draait wederom om de Behavior Analysis Unit van de federale politie. Joe Mantegna voert de cast aan als agent David Rossi. Bekijk de trailer.

Agent (zondag 13/10 Canvas) Deense komedieserie waarin impresario Joe (Esben Smed uit Follow the Money) naast zijn grote cliënten, zoals Ulrich Thomsen en Sidse Babett Knudsen, ook zijn jonge dochter en zijn ex-vrouw tevreden moet zien te houden. Lees de recensie.

Chucky S03 (maandag 14/10 Star Channel) Horrorserie die dient als vervolg op de Child’s Play-films. In het derde seizoen raakt de moordende pop Chucky (Brad Dourif) verzeild in het Witte Huis, waar hij bevriend raakt met het zoontje van de president. Bekijk de trailer.

From S02 (maandag 14/10 Star Channel) Het tweede seizoen van From, waarvan het eerste seizoen nu op Netflix staat, gaat op herhaling bij Star Channel. De horrorserie speelt zich af in een mysterieus stadje waar ieder die het betreedt niet meer wegkomt. Lees de recensie.

Granite Harbour S02 (dinsdag 15/10 BBC First) Schotse misdaadserie die zich afspeelt in Aberdeen. Aan de start van de tweede reeks moet de politie onder meer op zoek naar de bron van een nieuwe mix van cocaïne en ketamine die de straten overspoelt. Lees hier meer.

Chucky (dinsdag 15/10 Netflix) Horrorserie die dient als vervolg op de Child’s Play-films. In het eerste seizoen van de reeks wordt de moordende pop Chucky (Brad Dourif) op een rommelmarkt gekocht door een tiener die hem mee naar school neemt. Lees de recensie.

Comedy Revenge (dinsdag 15/10 Netflix) Competitieve realityserie uit Zuid-Korea, die wordt gepresenteerd door de in eigen land enorm populaire komiek Lee Kyung-kyu. Onder zijn leiding gaan verschillende andere Koreaanse grappenmakers de strijd aan met elkaar.

Justice (woensdag 16/10 Netflix) Poolse misdaadfilm waarin een jonge rechercheur de hulp inschakelt van een agent die onlangs werd ontslagen. De agent krijg zo een kans om zijn oude leven opnieuw op te pakken, maar dan moeten ze wel een bankoverval zien op te lossen.

I Am a Killer S05 (woensdag 16/10 Netflix) Britse documentaireserie waarin verschillende gevangenen die ooit voor moord ter dood veroordeeld werden voor de camera verschijnen om hun verhaal te doen. Ze vertellen in hun eigen woorden over de misdaden die ze pleegden.

Sweet Bobby: My Catfish Nightmare (woensdag 16/10 Netflix) Britse documentairefilm van de makers van The Tinder Swindler waarin Kirat valt voor een man die ze ontmoet op het internet. Ze raakt verwikkeld in een relatie die haar leven jarenlang overhoop zou gooien.

Ancient Apocalyps: The Americas (woensdag 16/10 Netflix) Documentaireserie over de theorieën van de Britse schrijver en journalist Graham Hancock. Hij gaat op zoek naar een prehistorische gemeenschap wiens doorgegeven kennis nog overal invloed zou hebben.

Snow White and the Huntsman (woensdag 16/10 Netflix) Fantasyfilm uit 2012 waarin jager Erik (Chris Hemsworth) door de kwade koningin (Charlize Theron) wordt gebruikt om Sneeuwwitje (Kristen Stewart) op te sporen, maar zich daarna tegen de koningin keert.

Couples Retreat (woensdag 16/10 Netflix) Romantische komediefilm uit 2009, waarin een aantal koppels op een tropisch eiland aan hun huwelijk werken. Met hoofdrollen voor onder meer Vince Vaughn en Jon Favreau (tevens scenaristen), Jason Bateman en Kristen Bell.

Oogappels S06 (woensdag 16/10 NPO 1) Dramaserie over ouders en hun (puber)kinderen. In de première maakt Carola (Eva van der Gucht) een carrièreswitch en krijgt Merel (Malou Gorter) te maken met een klacht van haar stagiair. Bekijk de trailer en lees ons interview met Gorter.

Nemesis (woensdag 16/10 Disney+) Thrillerserie naar een boek van Simon de Waal (Het Gouden Uur, Sleepers), waarin een officier van justitie (Lies Visschedijk) en een FIOD-rechercheur (Romana Vrede) samen fiscale misdaden onderzoeken. Bekijk de trailer.

Shrinking S02 (woensdag 16/10 Apple TV+) Komische serie van de makers van Ted Lasso, over een psychiater in rouw (Jason Segel) die besluit om zijn patiënten op een radicaal andere manier te behandelen. Harrison Ford speelt, in zijn eerste tv-rol, een collega-psychiater.

The Lincoln Lawyer S03 (donderdag 17/10 Netflix) Advocatenserie naar de boekenreeks van Michael Connelly, met Manuel Garcia-Rulfo als strafpleiter Mickey Haller. In het derde seizoen onderzoekt hij de moord op een met hem bevriende prostituee. Bekijk de trailer.

Outside (donderdag 17/10 Netflix) Horrorfilm uit de Filipijnen waarin een familie zich na een zombie-uitbraak terugtrekt in een geïsoleerde boerderij. Terwijl ze proberen te overleven in een verlaten wereld, beginnen de geheimen die ze voor elkaar hebben hun tol te eisen.

The Shadow Strays (donderdag 17/10 Netflix) Actiefilm uit Indonesië waarin een jonge maar getalenteerde huurmoordenaar haar oude mentor trotseert. Ze moet een jongen redden uit handen van een misdaadsyndicaat en is klaar om iedereen op haar pad te vernietigen.

Jurassic World: Chaos Theory S02 (donderdag 17/10 Netflix) Animatieserie die dient als vervolg op Jurassic World: Camp Cretaceous. De jongelingen uit die serie komen opnieuw samen als ze stuiten op een grote samenzwering die mensen en dinosaurussen bedreigt.

Ordinary Angels (donderdag 17/10 Netflix) Romantische dramafilm uit 2024, waarin een vrouw (Hilary Swank) probeert een in een erg diep dal geraakte weduwnaar (Alan Ritchson) te helpen: zijn jongste dochter is ziek en heeft dringend een levertransplantatie nodig.

Push (donderdag 17/10 NPO Start) Duits ziekenhuisdrama over drie verloskundigen die dagelijks onder zware druk moeten presteren. Daarnaast krijgen ze ook te maken met een rechtszaak: bij een geboorte zou er een medische fout zijn gemaakt. Bekijk de trailer.