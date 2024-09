Push: Duits ziekenhuisdrama komt in oktober naar NPO Start

Na de Nederlandse series Dag & Nacht en De Poli en het Britse Maternal komt er nu tevens een Duits ziekenhuisdrama naar de NPO: Push heeft (nog) geen tv-datum, maar is vanaf donderdag 17 oktober wel alvast in zijn geheel te streamen via NPO Start. In de serie krijgen verloskundigen Nalan (Mariam Hage), Anna (Anna Schudt) en Greta (Lydia Lehmann) dagelijks te maken met gescheurde vruchtzakjes, baby's in stuitligging en te vroeg beginnende weeën. Alsof hun werk niet stressvol genoeg is, worden de vrouwen ook nog eens geconfronteerd met een rechtszaak: een paar maanden geleden zou er bij een geboorte een medische fout hebben plaatsgevonden, waarna er bij de baby hersenbeschadiging werd vastgesteld. En hoewel Nalan op haar werk dagelijks het magische moment van een geboorte meemaakt, is haar eigen kinderwens nog altijd onvervuld. Het eerste seizoen van Push bestaat uit in totaal zes afleveringen.