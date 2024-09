Nemesis: trailer voor Nederlandse misdaadserie van Disney+

Vanaf woensdag 16 oktober kun je op Disney+ kijken naar Nemesis. Het misdaaddrama is de eerste door Disney zelf geproduceerde Nederlandse serie die bij de vod-dienst te zien zal zijn. Het verhaal draait om officier van justitie Sylvia van Maele (Lies Visschedijk uit Soof) en FIOD-rechercheur Lars van Deurnen (Romana Vrede uit Santos), die in hun zoektocht naar financiële misdaden geldsporen en criminele afrekeningen onderzoeken. Ze worden geconfronteerd met een meedogenloze elite die ten koste van alles haar rijkdom en macht wil beschermen. Bijrollen zijn er voor Peter Blok, Jade Olieberg, Bram Suijker, Chris Peters en Florian Regtien. Nemesis is een televisiebewerking van de gelijknamige roman van Simon de Waal (Sleepers, Het Gouden Uur). Overigens komt naast vod-dienst Disney+ ook vod-dienst CANAL+ dit jaar met hun eerste original serie van eigen bodem in de vorm van het door feiten geïnspireerde misdaaddrama Een van ons.