Harry Wild S03E01: trefzekere persiflage van de muziekindustrie

Boyband Hot Boy 4 geeft zijn laatste optreden op het dak van hun muziekstudio in Dublin. Voormalig literatuurprofessor Harry Wild (Jane Seymour) en haar kleindochter Lola (Rose O’Neill) mogen de show van grote hoogte toekijken. Maar net voordat het eerste nummer wordt ingezet, springt leadzanger Jamie D (Adam Weafer) van het dak. Hij overlijdt meteen. Eerder is tijdens een scène achter de schermen al te zien dat de band uiteengereten is door gevoelens van jaloezie en hebzucht. Zo beklaagt bandlid Robbie (Shane O’Regan) zich over het feit dat niet Jamie, maar hij verantwoordelijk is voor de diepzinnige songteksten van de groep.