The Jetty S01E01: knap geschreven rollenspel

© BBC

Een rechercheur (Jenna Coleman) realiseert zich dat haar betrokkenheid bij een vermissingszaak misschien wel groter is dan ze had kunnen vermoeden in boeiend Brits misdaaddrama.

Actrice Jenna Coleman, onder meer bekend van Dr. Who, speelt in The Jetty de 34-jarige rechercheur Ember Manning. De serie speelt zich af in een aan een meer gelegen dorpje in het Engelse Lancashire, waar Manning opgroeide. Ze maakt in die zin deel uit van de geschiedenis van die plek. Dat blijkt al in de eerste aflevering, als Manning een geval van brandstichting onderzoekt (zie de titel) bij een boothuis. Dat boothuis was lange tijd in bezit van haar echtgenoot, die een jaar eerder overleed. Een investeerder die niet uit het dorp afkomstig is heeft het pand opgeknapt, tegen het zere been van de dorpelingen, die een aversie hebben tegen rijkelui die vastgoed opkopen omwille van toeristische doeleinden.

Terwijl Manning de zaak onderzoekt verschijnt podcastmaker Riz (Weruche Opia) ten tonele, die een zeventien jaar oude vermissing van een tiener onderzoekt. In flashbacks is te zien hoe de tiener in kwestie, Amy (Bo Bragason), destijds optrok met de verkeerde vrienden. Riz is een man op het spoor die al jaren interesse heeft in minderjarige vrouwen. Opvallend genoeg was Manning ook minderjarig toen ze met haar meerderjarige echtgenoot dochter Hannah (Ruby Stokes) kreeg. Was Manning het slachtoffer van grooming? Ze vindt van niet, maar Riz’ bevindingen doen haar twijfelen. En hoe zat het eigenlijk met haar man? Had hij eerder al relaties met minderjarige vrouwen?

© BBC / Firebird Pictures / Ben Blackall

Scenarist Cat Jones (Harlots) laat haar hoofdpersoon een soort proces van bewustwording doormaken. In het dorpje waar ze al jaren woont is seksisme vanzelfsprekend en kijkt men bij bepaalde zaken liever de andere kant op, en dat geldt ook voor Manning. Riz zorgt ervoor dat al die vanzelfsprekendheden ter discussie worden gesteld. Dat betekent voor Manning dat ze zal moeten erkennen dat haar betrokkenheid bij de mysteries in het dorp misschien wel groter is dan ze had kunnen vermoeden. Jones maakte in die zin een televisiedrama over een politieagent die meer is dan wat op haar badge staat vermeld.

© BBC / Firebird Pictures / Ben Blackall

Manning was ooit een ontvankelijke, misschien wel naïeve jonge vrouw, en is in het heden eveneens een moeder en een dorpeling. Het is knap hoe Jones al die rollen laat doorschemeren en vooral hoe de scenarist laat zien dat Manning het soms moeilijk vindt om de juiste rol te kiezen.