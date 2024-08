Agent S01E01: geslaagde Deense tragikomediereeks

© Henrik Ohsten / Zentropa

Acteur Esben Smed (Follow the Money) speelt vol overtuiging een ietwat puberale talentmanager wiens leven in de soep loopt.

Talentmanager Joe Peschardt (Esben Smed uit Follow the Money) mag grote Deense acteurs als Sidse Babett Knudsen, Ulrich Thomsen en Nikolaj Coster-Waldau tot zijn cliënten rekenen. Elke week sluit hij belangrijke deals, en als zo’n deal is bezegeld, dan wordt dat gevierd met een drankje. En precies dat laatste levert Peschardt nog weleens problemen op: zo is in de eerste aflevering te zien hoe de manager na een beneveld weekend zijn dochter, die hij twee keer in de maand op bezoek heeft, in een bijna dronken toestand wegbrengt.

Het is geen verrassing dat zijn ex, die deze ellende meekrijgt van haar kind, overweegt om aan de voogdijregeling te sleutelen. Peschardts moeder Vibeke (Ina-Miriam Rosenbaum) krijgt ook onaangenaam nieuws over haar zoon onder ogen. Peschardt was de vorige avond op pad met zanger (en cliënt) Tobias Rahim en heeft een boot gestolen – en later blijkt: ook coke gesnoven. Daar zijn opnames van. En dan is er nog iets met een openstaande lening en een gewiekste schuldeiser. Peschardt neemt in die zin te veel risico. Of hij weet zich nog niet op een volwassen manier te gedragen. Qua premisse en qua scherpzinnige humor heeft de serie wel iets weg van het eveneens Deense Call me Dad.

Grappig aan Agent is daarnaast dat de acteurs karikaturen van zichzelf spelen. Zo acteert Coster-Waldau dat hij verdrietig is omdat hij geen koning meer mag spelen. De opnames van zijn laatste filmproject zijn afgelopen, maar hij wil nog steeds worden aanbeden als een aristocraat. Dus heeft hij een bard ingehuurd die op zijn luit troostrijke liedjes speelt – ja, ook als de acteur op de wc zit. Tragikomischer wordt het niet en Eben Smed is geknipt voor de rol. Peschardt is een lul, maar wel een lul waar je een klein beetje sympathie voor krijgt. En precies op die kleine dosis genegenheid voor de hoofdpersoon drijft de serie.