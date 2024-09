Criminal Minds: zeventiende seizoen start in oktober bij Veronica

Het zeventiende seizoen van Criminal Minds gaat volgende maand op televisie in première bij Veronica: vanaf 13 oktober zie je elke zondag een dubbele aflevering. Technisch gezien gaat het overigens om het tweede seizoen van de doorstart, want Criminal Minds kwam in 2020 na vijftien seizoenen ten einde, maar keerde in 2022 terug als Criminal Minds: Evolution. De serie volgt de Behavior Analysis Unit van de FBI, die helpt met het oplossen van misdaden. De cast wordt weer aangevoerd door Joe Mantegna als agent David Rossi en verder zijn onder meer AJ Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler en Paget Brewster er weer bij. In de première van het nieuwe seizoen zet de moord op de vrouw van een politieagent in Virginia het team op het spoor van de lugubere Gold Star-moordenaar. Het team wordt ook gedwongen samen te werken met Elias Voit (Zach Gilford uit The Fall of the House of Usher), die een deal heeft gesloten met justitie. De zeventiende reeks bestaat uit tien nieuwe afleveringen en er is tevens een achttiende seizoen in de maak.