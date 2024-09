The Lincoln Lawyer: trailer voor derde seizoen van Netflix-serie

Het derde seizoen van The Lincoln Lawyer is vanaf donderdag 17 oktober te zien op Netflix. In tegenstelling tot het tweede seizoen wordt de reeks deze keer niet opgesplitst: de afleveringen (tien stuks in totaal) verschijnen allemaal tegelijk. Manuel Garcia-Rulfo geeft in de dramaserie gestalte aan advocaat Mickey Haller, die (gedeeltelijk) werkt vanuit zijn Lincoln Navigator. In het derde seizoen probeert Haller de moordenaars van prostituee Glory Days (Fiona Rene), die hem in het eerste seizoen hielp met de zaak van Jesus Menendez, te ontmaskeren. Gedreven door zijn schuldgevoel brengt hij daarbij ook zijn eigen leven in gevaar. Yaya DaCosta keert weer terug als advocaat Andrea Freemann, die vorig seizoen lijnrecht tegenover Haller stond in de rechtbank, en nieuwe gezichten in de ensemble cast zijn onder anderen Michael Irby (Barry) en Holt McCallany (Mindhunter). The Lincoln Lawyer is gebaseerd op de boekenreeks van auteur Michael Connelly, waarbij het derde seizoen een bewerking is van The Gods of Guilt.