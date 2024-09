Chucky: derde seizoen gaat in oktober van start bij Star Channel

Het derde seizoen van Chucky gaat in première bij Star Channel: vanaf 14 oktober zie je elke maandag een dubbele aflevering. Chucky draait om de moordende pop met de stem van Brad Dourif, en dient als sequel op de Child's Play-films van Don Mancini. In het derde seizoen heeft Chucky zich naar binnen gewerkt in het Witte Huis, waar hij bevriend raakt met het eenzame zoontje van de president van de Verenigde Staten. En dus is het aan Jake, Devon en Lexy om te achterhalen wat hij precies van plan is en hem tegen te houden. Ondertussen heeft Tiffany zo haar eigen problemen, nu de politie haar op het spoor is na de moorddadige aanval van 'Jennifer Tilly' van vorig seizoen. Het derde seizoen van Chucky bestaat wederom uit acht afleveringen. De eerdere twee seizoenen zijn momenteel terug te kijken op Videoland, maar zullen binnenkort tevens weer op Netflix verschijnen. Hoewel een vierde seizoen nog niet is aangekondigd, liet Mancini weten dat hij graag nog verder zou willen met de serie.