Murdoch Mysteries: A Merry Murdoch Christmas in oktober te zien op BBC First

BBC First pakt in oktober uit met de kerstspecial van Murdoch Mysteries: Murdoch Mysteries: A Merry Murdoch Christmas gaat op donderdag 17 oktober bij de zender in première. De speciale aflevering speelt zich af met Kerstmis, wanneer William (Yannick Bisson) en Ogden (Hélène Joy) een feest bijwonen in het McGowan landhuis. Onder de gasten zijn weeskinderen en patiënten van The Hospital for Sick Children, die worden getrakteerd op een voorstelling met de kerstman. Maar wanneer het doek opengaat blijkt de kerstman dood en zijn de cadeaus voor de kinderen gestolen. Terwijl Murdoch de zaak onderzoekt blijken de cadeaus te worden uitgedeeld door een man die beweert de echte kerstman te zijn (Ed Asner uit de film Up). Ondertussen brengt de misdaad voor Brackenreid bittere herinneringen aan teleurstellende kerstdagen uit zijn jeugd naar boven, terwijl Crabtree baalt dat het erop lijkt dat hij de feestdagen alleen zal moeten doorbrengen.