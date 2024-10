Annika S02E01-02: heerlijk zwarte Schotse humor

Goede acteurs komen met een hoop weg. Ze krijgen vaak net ietsjes meer krediet van de kijker. Zo doorbreekt actrice Nicola Walker (Unforgotten, 2015-2021), die rechercheur Annika Strandhed speelt, elke aflevering de vierde muur. Dan adresseert ze de kijker direct. Dat doet ze in de eerste aflevering van het tweede seizoen terwijl ze mijmert over een Noorse mythe. Iets met een man die in een zeehond verandert. Met die bespiegelingen illustreert ze op metaforische wijze haar innerlijke onrust. Strandhed oogt, ook dankzij de perikelen van vorig seizoen , getraumatiseerd. Maar ze heeft ook enkele dingen die ze recht wil zetten.

Die persoonlijke verhaallijn loopt in Annika het hele seizoen door en draait ook om Strandheds relatie met haar dochter Morgan (Silvie Furneaux) en haar naaste collega Michael (Jamie Sives). Ondertussen dient zich elke aflevering, terwijl ook de grote sleutelpersonages belangrijke geheimen bij zich blijken te dragen, een moord aan. In de eerste aflevering is te zien hoe een vrouw op het politiebureau een telefoon heeft afgeleverd waarop een moordpartij is gefilmd. De dader, die na een aantal omwegen wordt opgepakt, blijkt een wraakmotief te hebben. Maar er is ook een andere verdachte die Strandhed en haar team proberen aan te houden. In een scène die niet had misstaan in een tekenfilmserie loopt een van de verdachten uiteindelijk bijna letterlijk tegen de lamp.