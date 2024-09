Granite Harbour: tweede seizoen start in oktober bij BBC First

In het tweede seizoen krijgt het team onder meer te maken met een dreigende drugsoorlog op straat en schimmige praktijken in de haven van Aberdeen.

De serie Granite Harbour wordt volgende maand hervat bij BBC First: vanaf 15 oktober zie je elke dinsdag een nieuwe aflevering van het tweede seizoen van het Schotse misdaaddrama. Granite Harbour speelt zich af in Aberdeen en volgt rechercheurs Davis Lindo (Romario Simpson) en Lara 'Bart' Bartlett (Hannah Donaldson). Aan de start van seizoen twee wordt de beruchte fixer van drugsbaas Grace McFadden (Lesley Hart) dood aangetroffen en moet de politie alles op alles zetten om de bron van een nieuwe cocaïne- en ketaminemix die de straten overspoelt te kunnen vinden. Ondertussen wordt in de haven ook de zaak van een zwangere verstekeling die claimt dat haar partner is vermoord onderzocht en krijgt Lindo te maken met de onverwachte komst van zijn van hem vervreemde vader (Patrick Robinson), die een verborgen agenda lijkt te hebben. Het tweede seizoen van Granite Harbour bestaat wederom uit drie afleveringen.