Lonely Planet: tenenkrommende dialoog

De personages van Laura Dern en Liam Hemsworth worden verliefd op elkaar in in Marokko gesitueerde, sleetse, irritante romcom.

Op een vakantieoord nabij het Marokkaanse Marrakesh (de plaats van handeling is vooral een excuus voor mooifilmerij) zijn allerlei prominente figuren uit de literatuurwereld neergestreken. Lily Kemp (Diana Silvers) hoopt daar een boekendeal binnen te slepen en een beetje te ontspannen met haar lover Owen (Liam Hemsworth). Maar Owen, die een belangrijke baan heeft bij een financieringsmaatschappij, is vooral met zijn werk bezig. Gaandeweg blijkt Kemp echter ook een gigantische snob, en maakt ze Owen ten overstaan van de andere gasten belachelijk als blijkt dat hij weinig van Charles Dickens weet. Even later verzucht ze: ‘Je leest geen fictie én je houdt niet van kunst.’

Gelukkig is Owens oog tegen die tijd al gevallen op bestsellerauteur Katherine (Laura Dern), een vrouw met meer levenservaring die hem met al haar geduld wil vertellen over Dickens, en daar gooit ze zelfs een vleugje Flaubert bovenop. Natúúrlijk draait de film om hen; om een jonge(re) man en een oude(re) vrouw die voor elkaar vallen. De eerste alinea was slechts een afleiding. Maar eerst moeten er nog obstakels worden genomen. Zoals: Katherine is niet in Marokko om verliefd te worden, maar om haar boek af te maken. En: Owen ontdekt geleidelijk dat zijn superkapitalistische werk (hij koopt koolmijnen op) eigenlijk nogal milieuvervuilend en pervers is - komt hij tot inkeer?

Dit alles wordt gelardeerd met West-Afrikaanse muziek, omdat de muzieksamensteller misschien niet op de hoogte was van de folkmuziek die in Marokko populair is. Of omdat Amerikanen Afrika toch maar als één continent zien… Hetzelfde kan je qua oppervlakkigheid zeggen over het scenario van Susannah Grant (Erin Brockovich, 2000). Voorbeeld: Katherine zegt op een gegeven moment dat ze toch écht onuitstaanbaar is. Enkele tellen later pareert Owen: ‘Je bent uitstaanbaar.’ De dialoog is tenenkrommend; deze klus deden Hemsworth en Dern overduidelijk voor hun portemonnee.