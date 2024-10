Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met Oogappels

© Mark de Blok / BNNVARA

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week... met deze week geen aflevering van De Ring in verband met het Gouden Televizier-Ring gala.

Startende series dit weekend...

Annika S02 (zaterdag 12/10 NPO 2) Britse misdaadserie over een rechercheur (Nicola Walker) die werkt bij de Maritime Homicide Unit in Glasgow. In de eerste aflevering van de nieuwe reeks krijgt ze een telefoon met daarop een verontrustend filmpje in handen. Lees de recensie.

Nog lopende series dit weekend...

Estonia (vrijdag 11/10 NPO 2) Kimmo Mandelin op de Silja Europa kreeg de noodoproep van de Estonia binnen en deed zijn uiterste best om te hulp te schieten. Het onderzoek richt zich steeds meer op de boegklep, maar het lijkt heel erg lastig om deze nog zorgvuldig te onderzoeken.

Wisting S03 (zaterdag 12/10 NPO 3) Wisting vertrekt naar Vilnius om een aanwijzing te checken en krijgt hulp van Interpol-agente Harriet Dunn. Zijn team heeft intussen erg overtuigend bewijs gevonden tegen Lennart Hök, maar Wisting heeft zo zijn twijfels. Laatste twee afleveringen.

Aankomende films...

Piece of my Heart (zaterdag 12/10 NPO 3) Drama van scenarist Roos Ouwehand (Oogappels), over twee getalenteerde danseressen die zich in het Amsterdam van de jaren zeventig staande proberen te houden in de balletwereld. Dan wordt één van hen gelanceerd als grote ster.

Nieuwe series na het weekend...

Oogappels S06 (woensdag 16/10 NPO 1) Dramaserie over ouders en hun (puber)kinderen. In de première maakt Carola (Eva van der Gucht) een carrièreswitch en krijgt Merel (Malou Gorter) te maken met een klacht van haar stagiair. Bekijk de trailer en lees ons interview met Gorter.

Push (donderdag 17/10 NPO Start) Duits ziekenhuisdrama over drie verloskundigen die dagelijks onder zware druk moeten presteren. Daarnaast krijgen ze ook te maken met een rechtszaak: bij een recente geboorte zou er een medische fout zijn gemaakt. Bekijk de trailer.

Nog lopende series na het weekend...

Zina S02 (dinsdag 15/10 NPO 3) Amal is kwaad op Lamya omdat ze contact heeft met Achmed. Achmed heeft Amal namelijk ooit diep beledigd tijdens een mislukte date. Maar Achmed blijkt onverwachts nog veel leuker dan Lamya had zich had kunnen bedenken. Lees de recensie.

Agent (dinsdag 15/10 NPO 3) Joe denkt het probleem van Dar afgehandeld te hebben. Tot Dar vindt dat hij zelf een hartig woordje met Marko moet spreken. Joe ziet het wel zitten om met Tallulah naar Amerika te gaan, maar nu laat zij hem weten wat zij vindt. Laatste aflevering.